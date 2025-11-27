साइबर ठग गिरोह चला रहा प्लंबर दिल्ली में गिरफ्तार, छह दिन में खातों में कर डाला 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन

संक्षेप: सुल्तान सलीम शेख ने बताया कि वह इन खातों में आई रकम का 25 प्रतिशत पैसा बतौर कमीशन लेता था, जिसे वह साथियों के साथ आपस में बांट लेता था। इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और एक वॉट्सअप ग्रुप बनाकर आरोपी आपस में सम्पर्क में थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने गुरुवार को द्वारका स्थित होटल इंपिरियल रेजिडेंसी पर छापा मारा और वहां से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों पर आरोप है कि ये विदेश में बैठकर देश के लोगों के साथ ठगी करने वाले एक सिंडिकेट के लिए पहले बैंक खातों की व्यवस्था करते थे और फिर उन खातों में आई ठगी की रकम को निकालकर विदेश में बैठे उन लोगों तक पहुंचाते थे। इसके एवज में इन चारों को कमीशन दिया जाता था। आरोपियों की पहचान सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी, तुषार माल्या और सतीश कुमार के रूप में हुई है। इनमें से सुल्तान सलीम ही मुख्य आरोपी है कि जो कि पेशे से प्लम्बर है और वही इस गिरोह को चला रहा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि IFSO यूनिट ने इस कार्रवाई को एक गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया। यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर देवेन्द्र सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि द्वारका के होटल इंपिरियल रेजिडेंसी में महाराष्ट्र के कुछ लोग रूके हुए हैं। यह लोग साइबर ठगी का गिरोह चलाते हैं।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी मिले। पुलिस ने जब उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वह होटल के कमरा नम्बर 105 में ठहरे हुए हैं। सुल्तान सलीम शेख ने बताया कि वह प्लम्बर का काम करता है और पकड़े गए बाकी सभी लोग उसी के निर्देश पर ही काम करते हैं। सारे पैसे और खातों का हिसाब सुल्तान सलीम शेख ही रखता है।

6 दिन में खातों से निकाले गए 5 करोड़ रुपए पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के फोन की जांच करने पर पता चला कि उनके पास मौजूद खातों से 20 नवम्बर से 26 नवम्बर के बीच कुल 10,423 ट्रांजेक्शन हुए, इस दौरान इन खातों में कुल 5 करोड़ 24 लाख 22 हजार 773 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि इस अवधि के दौरान इन खातों से कुल 5 करोड़ 22 लाख 80 हजार 50 रुपए निकाले गए। यानी सिर्फ छह दिनों में 10 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए।

सुल्तान सलीम शेख ने बताया कि वह इन खातों में आई रकम का 25 प्रतिशत पैसा बतौर कमीशन लेता है, जिसे वह साथियों के साथ आपस में बांट लेता है। आरोपियों के फोन से मिले अहम सुरागों से पता चला है कि उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और एक वॉट्सअप ग्रुप बनाकर आरोपी आपस में सम्पर्क में थे।

पुलिस को रॉकी की तलाश पूछताछ के दौरान सुल्तान सलीम शेख ने बताया कि वह फर्जी कंपनियों और लोगों के नाम पर खाते व वॉलेट एक्टिव कर रॉकी को देता था। बदले में रॉकी ही उन्हें कमीशन का पैसा देता था। रॉकी ही सिंडिकेट से जुड़े उन लोगों के सम्पर्क में है, जो मासूमों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने केवल सुल्तान सलीम शेख और तुषार माल्या को ही तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। इस बात की जानकारी अधिवक्ता दीपक त्यागी ने दी।