गाजियाबाद जिले के इस इलाके में जल्द खरीद सकेंगे प्लॉट, जीडीए ने बढ़ाया कदम
गाजियाबाद जिले की सन सिटी टाउनशिप की 2,420.11 एकड़ जमीन पर जल्द ही आम लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि इसकी संशोधित डीपीआर पर मांगी गई आपत्तियों का जीडीए की ओर से निस्तारण कर दिया गया है।
गाजियाबाद जिले की सन सिटी टाउनशिप की 2,420.11 एकड़ जमीन पर जल्द ही प्लॉट खरीदने का मौका आम लोगों को मिलेग। इसकी संशोधित डीपीआर पर मांगी गई आपत्तियों और सुझाव का जीडीए ने मंगलवार को निस्तारण कर दिया। बताया जाता है कि अब इसे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी दिलाकर फाइल शासन को भेजी जाएगी। वहां से लागू होने पर लोग प्लाट खरीद सकेंगे।
पिछले दिनों हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इसमें मैसर्स सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी गई।
ऐसे में अब टाउनशिप 2,420.11 एकड़ जमीन पर विकसित होगी, जिसमें डासना, बयाना, नायफल, सादिकपुर काजीपुरा, सादतनगर इकला और रघुनाथपुर के गांव की भूमि शामिल हैं। संशोधित डीपीआर के क्षेत्रफल को लेकर अब जीडीए ने आपत्ति और सुझाव मांगे थे, जिनका निस्तारण मंगलवार को किया गया।
इस बीच जीडीए ने बुधवार को नूरनगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना का ड्रा निकाला, जिसमें 31 पात्रों को फ्लैट मिला है। ये फ्लैट निजी बिल्डर की ओर से तैयार कराए गए हैं। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी विकासकर्ता मैसर्स अजनारा इंडिया लिमिटेड ने ग्राम नूरनगर में प्रोजेक्ट तैयार कराया है। बताया जाता है कि इस परियोजना में अवशेष 31 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बचे हुए थे।
जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि इन फ्लैट के लिए बुधवार को लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में ड्रा निकाला गया। ड्रा में 31 पात्रों का फ्लैट निकला है। अब इन्हें आवंटन पत्र दिया जाएगा। ताकि फ्लैट मिलने के बाद ये नियमानुसार अपनी रकम प्राधिकरण में जमा करा सके। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में प्राधिकरण और निजी बिल्डर तेजी से प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को उनका लाभ मिल रहा है।