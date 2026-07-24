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दिल्ली के पास ट्रेन पलटाने की थी साजिश, पटरी पर कर दिया गया था इंतजाम

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, योगेन्द्र सागर/गाजियाबाद
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दिल्ली के नजदीक ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रखकर घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने रेलवे अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Railway track
railway track

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में ट्रेन को पलटने की साजिश का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए रेलवे ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रखा गया था। हालांकि, ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर सेकंड अमित मेहरा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 जुलाई की रात करीब 12:25 बजे लोको पायलट उमेश कुमार डाउन हरिद्वार-दिल्ली सेक्शन की अप लाइन संख्या-दो पर ट्रेन संख्या-511 का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में किलोमीटर संख्या 29/02 के पास उन्हें रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक टुकड़ा दिखाई दिया। संभावित खतरे को भांपते हुए उन्होंने तत्काल ट्रेन रोक दी और वायरलेस सेट के माध्यम से इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी।

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मामले की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात प्वाइंट्समैन और रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक पर रखा लोहे का टुकड़ा हटाकर लाइन को सुरक्षित किया और आवश्यक जांच के बाद ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू कराया गया। समय रहते ट्रैक साफ हो जाने से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि लोको पायलट समय रहते ट्रैक पर रखी वस्तु नहीं देख पाते तो ट्रेन के पटरी से उतरने जैसी गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने मधुबन बापूधाम थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

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एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी भी संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं। ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रखने वाले व्यक्ति की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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