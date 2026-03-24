काम की बात: गाजियाबाद में प्लाट खरीदने का गोल्डन चांस; इन इलाकों के लिए जीडीए लाया प्लान
गाजियाबाद में जीडीए भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है। इच्छुक लोग आवेदन कर बोली लगा सकते हैं। इसमें जमीनों को खरीदने का सुनहरा मौका है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों में लोगों को गाजियाबाद में जीडीए की संपत्ति खरीदने का मौका मिलने वाला है। जीडीए की ओर से 30 मार्च को इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली और कोयल एन्क्लेव जैसी प्रमुख कॉलोनियों में करीब 71 खाली भूखंडों की नीलामी होने वाली है। इस नीलामी में ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, हेल्थ सेंटर और व्यावसायिक प्लॉट शामिल किए गए हैं। इच्छुक लोग 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नीलामी लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में होगी जहां बोलीदाता तय कीमत से ऊपर बोली लगाकर संपत्ति खरीद सकेंगे।
गाजियाबाद के इन इलाकों में उपलब्ध होंगे प्लॉट
जीडीए 30 मार्च को इंदिरापुरम, कौशांबी, कोयल एन्क्लेव, वैशाली समेत अन्य योजना में रिक्त पड़े करीब 71 भूखंडों को बेचेगा। लोग बोली लगाकर इसे खरीद सकेंगे। इसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं।
इन प्लॉट की होगी निलामी
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि कोयल एन्क्लेव योजना में पांच ग्रुप हाउसिंग, दो प्राइमरी स्कूल भूखंड, एक हायर सेकेंडरी स्कूल भूखंड, और एक हेल्थ सेंटर भूखंड को बेचने के लिए पहली बार शामिल किया गया है। कौशांबी योजना में प्राइमरी स्कूल का भूखंड बेचा जाएगा।
व्यावसायिक भूखंड भी शामिल
वहीं, इंदिरापुरम विस्तार योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को शामिल किया गया है। वैशाली योजना में ओल्ड एंड होम भूखंड, सामुदायिक केंद्र के दो भूखंड भी मौजूद हैं, जिन्हें बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया है। इसके अलावा आंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर, यूपी बॉर्डर, कर्पूरीपुरम योजना, इंदिरापुरम न्यायखंड, प्रताप विहार आदि योजनाओं में भूखंड शामिल है।
हिंदी भवन में लगेगी बोली
अधिकारी बताते हैं कि यह इस वित्तीय वर्ष की अंतिम नीलामी होगी, जो 30 मार्च को की जाएगी। हिंदी भवन में होने वाली नीलामी सुबह 11 बजे शुरू की जाएगी। इसमें फॉर्म भरने वाले सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं।
ऊंची दर पर बोली लगाकर खरीद सकेंगे प्लॉट
इस नीलामी में बोलीदार संपत्ति के रिजर्व प्राइज से ऊंची दर पर बोली लगाकर उसे खरीद सकेंगे। हालांकि, किसी भी संपत्ति पर सिंगल बोली नहीं लग सकेगी। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए में संपत्ति खरीदने का अच्छा मौका है। ये संपत्ति विभिन्न योजना में मौजूद है। इच्छुक लोग नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर भूखंड खरीद सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।