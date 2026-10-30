CBI भी बोली- दिल्ली ट्रांसफर हो ट्विशा शर्मा का केस, गिरिबाला सिंह को लेकर जताई एक आशंका
पूर्व जिला जज के रूप में गिरिबाला सिंह के लंबे अनुभव को देखते हुए सीबीआई ने कहा कि उनकी न्यायिक पृष्ठभूमि के कारण वे अदालत की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती हैं और गवाहों को डरा-धमका भी सकती हैं। हलफनामे में इस बात को एक से ज्यादा बार दोहराया गया है।
दिल्ली की रहने वाली पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की भोपाल स्थित अपने ससुराल में हुई संदिग्ध मौत मामले सीबीआई ने सु्प्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें जांच एजेंसी ने मृतक के पिता नवनिधि शर्मा की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने इस केस को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। एजेंसी का कहना है कि मामले की मुख्य आरोपी और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं, ऐसे में वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए केस पर भी असर डाल सकती हैं, साथ ही एजेंसी ने वहां पर गवाहों को डराने-धमकाने की भी आशंका जताई। इसके साथ ही कहा कि इन परिस्थितियों में भोपाल में केस का निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल संभव नहीं है।
जांच एजेंसी ने यह सारी बातें हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कही और अदालत से मामले की सुनवाई दिल्ली में कराने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मामले को निष्पक्ष सुनवाई के लिए दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बता दें कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और शीर्ष अदालत पहले ही भोपाल की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा चुकी है।
सीबीआई ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए अपने एक जवाबी हलफनामे में यह सारी बातें कही। एजेंसी ने कहा कि आरोपी गिरिबाला सिंह (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) और उनके बेटे समर्थ सिंह (वकील) भोपाल में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं और गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया कि गिरिबाला सिंह ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू में की गई जांच में दखल दिया था।
इससे पहले सु्प्रीम कोर्ट ने पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत के मामले में भोपाल की सत्र अदालत में जारी सुनवाई पर 16 अक्टूबर को रोक लगा दी थी, और मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सीबीआई, पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में सीबीआई ने गुरुवार को हलफनामा दायर किया।
सीबीआई ने गुरुवार को दिए अपने हलफनामे में कहा, 'इस मामले की गंभीरता का पता इन आरोपों से चलता है कि ट्विशा की मौत की घटना के बाद, गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन को मैनेज करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसके अळावा भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि उन्होंने राज्य पुलिस की जांच में अनुचित दखल दिया है।'
ट्विशा (33) का शव इस साल 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटका मिला था। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं, ससुराल वालों ने दावा किया कि ट्विशा को मादक पदार्थों (ड्रग्स) की लत थी। इस मामले में पुलिस ने ट्विशा के पति और सास के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में FIR दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।