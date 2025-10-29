मुस्लिम व सिख को छोड़ कोई और बने NCM अध्यक्ष; शख्स ने HC में लगाई याचिका, अदालत ने यह कहा

संक्षेप: पीठ ने कहा कि NCM के अधिनियम में एकमात्र प्रावधान यह है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। पीठ ने कहा, 'इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है कि सदस्य या अध्यक्ष किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।'

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अदालत से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह NCM (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए मुस्लिम या सिख समुदाय के किसी सदस्य की बजाय किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के नाम पर विचार करे।

इस बारे में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि NCM अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए। हालांकि अब तक नियुक्त किए गए 16 अध्यक्षों में से 14 मुस्लिम और दो सिख रहे हैं। जबकि ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को अबतक अध्यक्ष पद पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि NCM अधिनियम इस आयोग में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को शामिल करने को अनिवार्य बनाता है, लेकिन इसमें किसी विशिष्ट समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के संबंध में नहीं बताया गया है।

अदालत ने कहा, 'जैसा भी हो, अधिनियम की धारा 3 में केवल यह प्रावधान दिया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। अधिनियम में यह प्रावधान नहीं दिया गया है कि आयोग में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य शामिल होंगे।'

पीठ ने कहा कि NCM के अधिनियम में एकमात्र प्रावधान यह है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। पीठ ने कहा, 'इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है कि सदस्य या अध्यक्ष किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।' साथ ही फैसला सुनाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित अपनी शिकायत के निवारण के लिए सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी दी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा।