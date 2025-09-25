पूर्व AAP MLA ने दोषसिद्धि रद्द करने के लिए HC में लगाई याचिका, अदालत ने जारी किया नोटिस

मृतक के बेटे ने कहा था कि अगर उसके पिता आरोपी को मासिक राशि नहीं देते थे, तो वह उसके पिता को धमकाता था और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता था। उसने दावा किया कि उसके पिता नियमित रूप से आरोपी को लाखों रुपए देते थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आत्महत्या मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी है और साथ ही उसे रद्द करने की मांग भी की है। इस मामले में उन्हें अन्य दो दोषियों के साथ फरवरी 2024 में दोषी ठहराया गया था।

जारवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे इस पर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर साल 2020 में नेब सराय पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में जरवाल और दो अन्य को फरवरी 2024 में दोषी ठहराया था। यह मामला राउज एवेन्यू अदालत में सजा पर बहस के लिए लंबित है।

हाई कोर्ट में दायर वर्तमान याचिका में जारवाल ने डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। प्रकाश जरवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव ने हाईकोर्ट में पेश हुए। इस केस में दोष सिद्ध हो चुके एक अन्य शख्स कपिल नागर की याचिका जस्टिस महाजन की पीठ के सामने लंबित है। अदालत ने निचली अदालत से सजा पर बहस न सुनने का भी अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय पहले ही दोषी हरीश जरवाल के खिलाफ मामला और दोषसिद्धि रद्द कर चुका है।

पूर्व विधायक समेत तीन लोगों को ठहराया दोषी राउज एवेन्यू अदालत ने 28 फरवरी, 2024 को तत्कालीन AAP विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था। उन्हें मृतक राजेंद्र सिंह से जबरन वसूली और धमकी देने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने के अपराध का भी दोषी ठहराया गया है। मृतक एक डॉक्टर थे और टैंकरों से पानी की आपूर्ति का काम करते थे।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन वसूली, जबरन वसूली का प्रयास, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने के अपराधों का दोषी ठहराया था। उन्हें धारा 506 (जान से मारने की आपराधिक धमकी), भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसके तहत अधिकतम सजा सात साल तक है।

तीसरे आरोपी हरीश जारवाल को आपराधिक धमकी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। 11 नवंबर, 2021 को अदालत ने प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे।

मृतक के बेटे ने पुलिस को यह सब बताया मृतक के बेटे हेमंत सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसके पिता (दिवंगत राजेंद्र सिंह) साल 2005 से टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति का काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने उनके पिता को कभी परेशान नहीं किया। हालांकि, जब से आरोपी प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी से विधायक बने हैं, तब से वह और उनके साथ काम करने वाले कपिल नागर और अन्य लोग उनके पिता को पैसों के लिए नियमित रूप से परेशान करने लगे।

हेमंत सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी कपिल नागर, आरोपी हरीश जारवाल के कहने पर मासिक वसूली राशि लेकर आरोपी प्रकाश जारवाल को देता था। आरोपी हरीश जारवाल दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था और मासिक राशि लिए बिना, वह जल बोर्ड के टैंकरों को चलने नहीं देता था।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि अगर उसके पिता आरोपी प्रकाश जारवाल को मासिक राशि नहीं देते थे, तो वह उसके पिता को धमकाता था और उन्हें जान से मारने की भी धमकी देता था। उसके पिता नियमित रूप से आरोपी प्रकाश जारवाल को लाखों रुपए देते थे, यही बात उसके पिता को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। उसके पिता ने इस बारे में एक डायरी में लिखा था। जब उसके पिता ने मासिक राशि देने का विरोध किया, तो दिल्ली जल बोर्ड से उनके टैंकर हटा दिए गए, जिसकी शिकायत उसके पिता ने नौ अप्रैल साल 2020 को एग्जक्यूटिव इंजीनियर (कार्यकारी अभियंता), दिल्ली जल बोर्ड, जीके-I को की।