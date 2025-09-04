1983 में नागरिकता ली तो 1980 में मतदाता कैसे बन गईं सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता के खिलाफ याचिका

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर इस याचिका में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के संबंध में सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर इस याचिका में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के संबंध में सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था।

याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष धारा 175 (4) (जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत दायर की गई है। इसमें पुलिस को इस आरोप की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, लेकिन उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में था।

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने दलील दी कि कुछ दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल, 1983 को भारत की नागरिकता ली थी। उन्होंने कहा कि उनका नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जिसे 1982 में हटा दिया गया था। 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद इसे फिर से दर्ज किया गया।

नारंग ने कहा कि नाम हटाने का कारण कहीं नहीं मिलता। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फॉर्म 8 (ब्यौरे में सुधार के लिए आवेदन) दाखिल करे। लेकिन, इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

उन्होंने पूछा कि 1980 में जब उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे? उन्होंने दावा किया कि इसमें कुछ जालसाजी हुई है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखा हुआ है।