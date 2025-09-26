मिलॉर्ड हर बार इतने पैसे नहीं दे सकता, टोल प्लाजा को हटाया जाए; HC ने उपाय बता खारिज की याचिका

यह याचिका रणधीर सिंह नाम के शख्स ने दायर की थी, उनका कहना था कि मुंडका औद्योगिक मेट्रो स्टेशन के पास मुंडका-बक्करवाला में स्थित टोल प्लाजा से गुजरने के बदले हर बार उनसे 235 रुपए का बहुत ज्यादा टोल वसूला जाता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के मुंडका इलाके के पास UER-II(अर्बन एक्सटेंशन रोड-II) पर टोल प्लाजा बनाने को चुनौती देने और उसे हटाने की मागं करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका इसलिए लगाई गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि वह कई बार इस रास्ते से गुजरता है और हर बार इसके लिए उससे अत्यधिक टोल वसूला जाता है। हालांकि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) पहले से ही टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को मासिक पास के रूप में रियायत प्रदान कर रहा है और याचिकाकर्ता इस योजना का लाभ उठा सकता है।

यह याचिका रणधीर सिंह नाम के शख्स ने दायर की थी, उनका कहना था कि मुंडका औद्योगिक मेट्रो स्टेशन के पास मुंडका-बक्करवाला में स्थित टोल प्लाजा से गुजरने के बदले हर बार उनसे 235 रुपए का अत्यधिक टोल वसूला जाता है, जिससे उन्हें नजफगढ़ स्थित अपने घर आने-जाने में अनावश्यक परेशानी होती है।

वकील ने दी मासिक पास स्कीम की जानकारी मामले की सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक मासिक पास बनवाकर इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि NHAI किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को इस तरह बार-बार पैसे देने से बचाने के लिए एक खास तरह की सुविधा देता है, इसके अंतर्गत वे अपने गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए 350 रुपए में मासिक पास बनवा सकते हैं। वकील बताया कि यह दर साल 2025-26 के लिए है और इसमें हर साल संशोधन किया जा सकता है। अपने दावे के समर्थन में वकील ने 20 अगस्त, 2025 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना का हवाला दिया।

इसके बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि इस प्रावधान के अंतर्गत याचिकाकर्ता भी मासिक पास बनवा सकता है और इस प्रकार टोल प्लाजा को बिना किसी यात्रा संख्या प्रतिबंध के पार कर सकता है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार टोल प्लाजा को हटाने के निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।