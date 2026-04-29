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बेटों की घुड़चढ़ी पर डीजे बजाना पड़ा भारी, पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया

Apr 29, 2026 08:37 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में पंचायत के फैसले की अनदेखी एक परिवार पर भारी पड़ गई। पंचायत ने घुड़चढ़ी में डीजे बजाने पर मंगलवार को गांव के एक व्यक्ति और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पूरे गांव में मुनादी कराकर पंचायत के फैसले की जानकारी ग्रामीणों को दी गई।

बेटों की घुड़चढ़ी पर डीजे बजाना पड़ा भारी, पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया

ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में पंचायत के फैसले की अनदेखी एक परिवार पर भारी पड़ गई। पंचायत ने घुड़चढ़ी में डीजे बजाने पर मंगलवार को गांव के एक व्यक्ति और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पूरे गांव में मुनादी कराकर पंचायत के फैसले की जानकारी ग्रामीणों को दी गई।

दो बेटों की घुड़चढ़ी पर जमकर डीजे बजवाया

नवादा गांव में एक महीने पहले हुई पंचायत में सर्वसम्मति से शादी समारोहों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंचायत का कहना था कि डीजे के कारण ध्वनि प्रदूषण होने के साथ गांव की सामाजिक व्यवस्था और परंपराएं प्रभावित होती हैं। इसके बावजूद गांव के राजीव नागर ने पंचायत के फैसले को नजरअंदाज कर सोमवार रात अपने दो बेटों की घुड़चढ़ी और बारात की चढ़त के दौरान जमकर डीजे बजवाया। इसके बाद गांव के लोग नाराज हो गए।

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सर्वसम्मति से लिया फैसला

इस मामले को लेकर मंगलवार को दोबारा पंचायत बुलाई गई, जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य नरपत नागर, ग्राम प्रधान राजे सिंह नागर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत में कहा गया कि जब गांव ने सामूहिक रूप से एक नियम बनाया था तो उसका पालन करना चाहिए था। पंचायत के निर्णय की अवहेलना गांव की एकता और सामाजिक अनुशासन के खिलाफ है। लंबी चर्चा और बहस के बाद पंचायत ने सर्वसम्मति से राजीव नागर और उनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया।

फैसला नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी

पंचायत ने साफ किया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति राजीव नागर के परिवार को शादी-विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं देगा। उनके यहां आयोजित कार्यक्रमों में शामिल भी नहीं होगा। पंचायत ने चेतावनी दी कि जो ग्रामीण इस फैसले का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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शादी समारोह में चली गोली

उधर, नोएडा के सेक्टर-142 थाना क्षेत्र के शहदरा गांव में शादी समारोह में दो गुटों के बीच हुए झगड़े में चली गोली दूर खड़े युवक के पैर में जा लगी। गोली युवक की जांघ को चीरती हुई निकल गई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक दनकौर के गांव मुहफाड़ निवासी सोविंद्र ने बताया कि उनका बेटा 27 अप्रैल को अपने दोस्त कार्तिक, गौरव, सौरभ और पुनीत के साथ दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शहदरा गांव गया था। यहां दो सगे भाई प्रशांत और शिवम का विवाह था। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह के दौरान मोहियापुर गांव के कुछ युवकों का दादूपुर के युवकों के साथ विवाद हुआ। इस दौरान मोहियापुर के युवकों ने गोली चला दी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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