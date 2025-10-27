ब्लू लाइन पर नोएडा और दिल्ली में होगा प्लेटफार्म का विस्तार, 5.71 करोड़ रुपये खर्च करेगा DMRC

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों की सुविधा और व्यस्त समय में भीड़ प्रबंधन करने के लिए द्वारका-नोएडा और द्वारका-वैशाली कॉरिडोर की 32 लोकेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों की सुविधा और व्यस्त समय में भीड़ प्रबंधन करने के लिए द्वारका-नोएडा और द्वारका-वैशाली कॉरिडोर की 32 लोकेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार करने का निर्णय लिया है। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाकर विस्तार देने का यह काम ब्लू लाइन पर नोएडा और दिल्ली क्षेत्र में किया जाएगा। इस पर डीएमआरसी की ओर से 5.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

डीएमआरसी के मुताबिक ब्लू लाइन कॉरिडोर पर लाइन संख्या-3 पर नोएडा सेक्टर-15, 16, 18, गोल्फ कोर्स और नोएडा सिटी सेंटर पर प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वैशाली की ओर जाने वाली ब्लू लाइन -4 (ब्लू लाइन एक्सटेंशन) पर लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और प्रीत विहार स्टेशनों पर प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा।

डीएमआरसी की ओर से इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है। यह पहली मर्तबा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ने प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का काम शुरू करने का फैसला किया है। डीएमआरसी का कहना है कि यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि व भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया जा रहा है।

प्लेटफॉर्म विस्तार से स्टेशनों पर लंबी ट्रेनें और अधिक यात्री आ सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर मेट्रो में यात्रियों का चढ़ना और उतरना आसान हो जाएगा। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ जाने से व्यस्त समय में भी भीड़भाड़ कम होगी व लोगों की यात्रा और आरामदायक हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि निविदा प्रक्रिया होने पर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्लेटफार्म विस्तार से दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा।