नोएडा में तेज रफ्तार पर रोक लगाने की तैयारी, गाड़ी ड्राइवर, उनके मां-बाप से भी होगी बात
डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज गति में वाहन दौड़ाने के कारण बड़ी संख्या में चालान किए जा रहे हैं।
गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा और इससे ज्यादा गति से चलने वाली गाड़ियों की पहचान कर डेटा तैयार कर रही है। ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ी ड्राइवरों को फोन करके तेज गति से गाड़ी न चलाने के लिए काउंसलिंग करेगी।
पुलिस के अनुसार यह कदम सिर्फ चालान काटने के बजाय लोगों की मानसिकता बदलने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने पर केंद्रित है। डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज गति में वाहन दौड़ाने के कारण बड़ी संख्या में चालान किए जा रहे हैं। इसमें आगरा से ग्रेटर नोएडा की तरफ
तेज गति में वाहन दौड़ाने वालों के चालान काटे
यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने जांच अभियान चलाया। इसमें निर्धारित से तेज गति में दौड़ने के कारण 150 वाहनों के चालान किए गए। एआरटीओ नंदकुमार ने कहा कि विभाग के पास में पांच इंटरसेप्टर हैं, जिनके जरिए प्रवर्तन टीमों ने वाहनों की गति रिकार्ड करके चालान किए हैं। उन्होंने कहा कि चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।
आने वाले और ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाले वाहनों के चालान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की पहल के जरिए ओवरस्पीडिंग से होने वाले खतरों के बारे में वाहन चालकों को जागरुक किया जाएगा। यदि वाहन चालक युवा हैं, तो यातायात पुलिस उनके माता-पिता से भी फोन पर संपर्क कर उनसे बातचीत करेगी। संभव है कि इस प्रयास से लोग तेज गति में वाहन चलाने की बजाए निर्धारित गति में गाड़ी दौड़ाएं।
जानलेवा हादसे होने का कई गुना खतरा
गाड़ी की स्पीड जितनी तेज होती है, ब्रेक लगाने पर उसे पूरी तरह रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा दूरी की जरूरत होती है। गति दोगुनी होने पर रुकने की दूरी चार गुना तक बढ़ जाती है। तेज गति होने पर गाड़ी पर नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ जाती है। टक्कर होने पर झटका इतना तेज होता है कि दुर्घटना के घातक (जानलेवा) होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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