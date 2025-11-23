लंबी दूरी वाले ड्रोन से तबाही मचाने का था प्लान, जैश के आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद जेश-ए-मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों और अन्य लोगों लंबी दूरी के ड्रोन की एक खेप मिलने वाली थी।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद जेश ए मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों और अन्य लोगों लंबी दूरी के ड्रोन की एक खेप मिलने वाली थी। ये खेप उन्हें एक पाकिस्तानी हैंडलर देने वाला था। बताया जा रहा है कि आतंकी मॉड्यल ड्रोन के जरिए बड़े हमले की साजिश रच रहा था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ऑपरेटर इन ड्रोनों को असेंबल करते और फिर उन पर रेडीमेड विस्फोटक माउंट करके एक बड़ा हमला करने की योजना थी। ये ड्रोन 10 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने और कई किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम थे।हालांकि ये योजना 10 नवंबर को तब फेल हो गई जब जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। उसी दिन शाम को लाल किले के पास कार धमाका हो गया जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई।