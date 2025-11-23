Hindustan Hindi News
लंबी दूरी वाले ड्रोन से तबाही मचाने का था प्लान, जैश के आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा

संक्षेप:

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद जेश-ए-मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों और अन्य लोगों लंबी दूरी के ड्रोन की एक खेप मिलने वाली थी।

Sun, 23 Nov 2025 08:38 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद जेश ए मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों और अन्य लोगों लंबी दूरी के ड्रोन की एक खेप मिलने वाली थी। ये खेप उन्हें एक पाकिस्तानी हैंडलर देने वाला था। बताया जा रहा है कि आतंकी मॉड्यल ड्रोन के जरिए बड़े हमले की साजिश रच रहा था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ऑपरेटर इन ड्रोनों को असेंबल करते और फिर उन पर रेडीमेड विस्फोटक माउंट करके एक बड़ा हमला करने की योजना थी। ये ड्रोन 10 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने और कई किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम थे।हालांकि ये योजना 10 नवंबर को तब फेल हो गई जब जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। उसी दिन शाम को लाल किले के पास कार धमाका हो गया जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक ड्रोन को पुर्जों को भारतीय एक्सपोर्ट कंपनी द्वार दिए गए ऑर्डर पर एक इंपोर्ट कंपनी के जरिए भारत भेजने की योजना थी। जिससे किसी को शक ना हो और यह शिपमेंट वैध लगे। इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ है कि आतंकी मॉड्यूल 200 बम एक साथ विस्फोट करने की योजना बना रहा था जिससे दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में तबाही मचाई जा सके। इस बड़े पैमाने के आतंकी हमले के लिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सीधे तौर पर दखल दिया था। ISI ने इस आतंकी मॉड्यूल को प्रशिक्षण देने के लिए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक खास ऑपरेटिव को चुना था।

