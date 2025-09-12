Place PM Modi photo near Goddess Durga feet during Puja for blessings, says Delhi CM Rekha Gupta, courts row ‘दुर्गा पूजा में देवी के चरणों में PM मोदी की फोटो रखें’; CM रेखा गुप्ता की अपील पर विवाद, Ncr Hindi News - Hindustan
‘दुर्गा पूजा में देवी के चरणों में PM मोदी की फोटो रखें’; CM रेखा गुप्ता की अपील पर विवाद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दुर्गा पूजा कमेटियों से आग्रह किया है कि वे पीएम मोदी की फोटो “देवी दुर्गा के चरणों के पास” रखें और “उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगें।” इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 07:03 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजकों से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हो रहे सरकार के ‘सेवा पखवाड़ा’ का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएम ने सभी दुर्गा पूजा कमेटियों से यह भी आग्रह किया है कि वे पीएम मोदी की फोटो “देवी दुर्गा के चरणों के पास” रखें और “उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगें।” सीएम के इस बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि 1200 यूनिट मुफ्त बिजली के बदले भाजपा "बंगाली गौरव" खरीदना चाहती है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रेखा गुप्ता ने इस अनुरोध के साथ यह घोषणा की कि दिल्ली सरकार रामलीला और दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। उन्होंने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और मूर्ति विसर्जन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का भी वादा किया।

सीएम ने आयोजन कमेटी के सदस्यों से बात करते हुए कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है 17 सितंबर को। हम चाहते हैं इस बार दिल्ली उनके जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाए। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, दिल्ली में अनेकों सेवा के काम किए जाएंगे। मैं ये चाहती हूं कि हमारे दुर्गा पूजा के पंडालों में मैं भी दिन के समय आप कोई ना कोई... सेवा के काम जरूर जनता के लिए कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए, जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगाकर उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए।''

सीएम के बयान पर ‘आप’ की तीखी प्रतिक्रिया

रेखा गुप्ता बयान पर ‘आप’ ने कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा "बंगाली गौरव" खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा, "क्या बंगाली भाई-बहनों को मां दुर्गा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी पूजा करनी होगी... 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली का मतलब है कि भाजपा सरकार 12,000 रुपये में बंगाली गौरव और आस्था खरीदना चाहती है।"

सौरभ भारद्वाज के आरोप राजनीतिक अवसरवाद : भाजपा

वहीं दिल्ली भाजपा ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों को "राजनीतिक अवसरवाद" बताते हुए खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, “दिल्लीवासी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार ने विभिन्न पूजा कमेटियों को केजरीवाल, सिसोदिया और स्थानीय विधायकों के बैनर और फोटो लगाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर हैरानी होती है कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा धार्मिक कमेटियों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अनुरोध को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।”

टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही : सुकांत मजूमदार

शिक्षा राज्य मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, "टीएमसी दावा कर रही है कि रेखा जी ने कहा था कि केवल उन्हीं पूजा कमेटियों को यह लाभ मिलेगा जो मोदी जी की तस्वीर रखेंगी। यह पूरी तरह से झूठ है। उनकी अपील थी कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री पूजा के दौरान 75 वर्ष पूरे कर लेंगे, इसलिए अगर वे उनकी तस्वीर मां दुर्गा के चरणों में रखेंगे, तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।"