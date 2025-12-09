Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
पिटबुल ने बच्चे को किया घायल; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पुलिस ऐक्शन का आदेश

पिटबुल ने बच्चे को किया घायल; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पुलिस ऐक्शन का आदेश

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने छह साल के बच्चे पर कुत्ते के हमले में उसका बायां कान काटे जाने के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिजनों ने 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है। 

Dec 09, 2025 10:21 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह साल के बच्चे पर कुत्ते के हमले में उसका बायां कान कट जाने के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिजनों ने 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है। एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे को बीते 23 नवंबर को दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के प्रेम नगर में अपने घर के बाहर खेलते समय एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने घायल कर दिया था।

बच्चे के पिता की याचिका के अनुसार कुत्ते ने उनके बेटे को सड़क पर घसीटा। बच्चे का बायां कान काट लिया। बच्चे को और कई गंभीर चोटें आईं। उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के वकील तुषार सन्नू ने मंगलवार को पीठ को बताया कि पालतू पिटबुल कुत्ते को एमसीडी ने 24 नवंबर को मालिक की सहमति से जब्त कर लिया था।

शिकायत मिलते ही नगर निगम ने इस मामले पर कार्रवाई की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि कुत्ते को तब तक न छोड़ा जाए जब तक यह पक्का करने के लिए काफ़ी इंतज़ाम न कर लिए जाएं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि पीठ ने बोलकर सुझाव दिया कि मुआवज़े का दावा सरकार के बजाय मालिक से किया जाए।

दिल्ली सरकार के वकील ने भी पीठ को बताया कि मुआवजा मालिक को ही देना होगा। हालांकि पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से बात करते हुए बोलकर कहा कि सरकार को एमसीडी से साथ मिलकर नीति बनानी होगी ताकि यह खतरा ना बने। याचिका में कहा गया कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है। पिटबुल ने कई लोगों को काटा और हमला किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पहले की घटनाओं में पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे के पिता (जो एक दिहाड़ी मज़दूर हैं और हर महीने लगभग दस हजार से 12 हजार रुपये कमाते हैं) ने सरकार से मेडिकल खर्च के लिए मुआवज़ा मांगा, साथ ही लिखी गई दवाओं के लिए जेब से होने वाले खर्च में छूट भी मांगी है।

पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख मार्च 2026 तक मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है। इन प्रतिवादियों में पालतू कुत्ते का मालिक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, रोहिणी में अमन विहार के सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ व सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हैं। यहां बच्चे का इलाज हुआ है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
