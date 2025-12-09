पिटबुल ने बच्चे को किया घायल; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पुलिस ऐक्शन का आदेश

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने छह साल के बच्चे पर कुत्ते के हमले में उसका बायां कान काटे जाने के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिजनों ने 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह साल के बच्चे पर कुत्ते के हमले में उसका बायां कान कट जाने के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिजनों ने 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है। एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे को बीते 23 नवंबर को दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के प्रेम नगर में अपने घर के बाहर खेलते समय एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने घायल कर दिया था।

बच्चे के पिता की याचिका के अनुसार कुत्ते ने उनके बेटे को सड़क पर घसीटा। बच्चे का बायां कान काट लिया। बच्चे को और कई गंभीर चोटें आईं। उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के वकील तुषार सन्नू ने मंगलवार को पीठ को बताया कि पालतू पिटबुल कुत्ते को एमसीडी ने 24 नवंबर को मालिक की सहमति से जब्त कर लिया था।

शिकायत मिलते ही नगर निगम ने इस मामले पर कार्रवाई की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि कुत्ते को तब तक न छोड़ा जाए जब तक यह पक्का करने के लिए काफ़ी इंतज़ाम न कर लिए जाएं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि पीठ ने बोलकर सुझाव दिया कि मुआवज़े का दावा सरकार के बजाय मालिक से किया जाए।

दिल्ली सरकार के वकील ने भी पीठ को बताया कि मुआवजा मालिक को ही देना होगा। हालांकि पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से बात करते हुए बोलकर कहा कि सरकार को एमसीडी से साथ मिलकर नीति बनानी होगी ताकि यह खतरा ना बने। याचिका में कहा गया कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है। पिटबुल ने कई लोगों को काटा और हमला किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पहले की घटनाओं में पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे के पिता (जो एक दिहाड़ी मज़दूर हैं और हर महीने लगभग दस हजार से 12 हजार रुपये कमाते हैं) ने सरकार से मेडिकल खर्च के लिए मुआवज़ा मांगा, साथ ही लिखी गई दवाओं के लिए जेब से होने वाले खर्च में छूट भी मांगी है।