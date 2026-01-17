आज प्यासे रहेंगे दिल्ली के 15 से ज्यादा इलाके, हैदरपुर WTP की लाइन टूटने की वजह से नहीं आएगा पानी

संक्षेप: पाइपलाइन में आई खराबी की वजह से शनिवार को शहर के रोहिणी सेक्टर-15, रोहिणी सेक्टर-16, रोहिणी सेक्टर-17, रोहिणी सेक्टर- 18, रोहिणी सेक्टर-19, सरदार कॉलोनी, अमर ज्योति कॉलोनी, शाहबाद दौलतपुर गांव समेत कई अन्य इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी।

Jan 17, 2026 12:35 am IST

दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के रिठाला और रोहिणी विधानसभा क्षेत्रों के 15 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। जिसमें उसने बताया है कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली 700 मिलीमीटर व्यास की पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से इन इलाकों में शनिवार को पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी।

साथ ही जल बोर्ड ने यह भी बताया है कि हालांकि पाइप लाइन की मरम्मत का काम भी युद्धस्तर पर शुरू हो चुका है, लेकिन पानी की क्षतिग्रस्त लाइन गहराई में होने और साइट पर आने वाली दिक्कतों को देखते हुए उसके ठीक होने में 24 घंटे का समय लगने की उम्मीद है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति 18 जनवरी रविवार की सुबह तक दोबारा शुरू होने की संभावना है।

जल बोर्ड के अनुसार पाइपलाइन में आई खराबी की वजह से शनिवार को शहर के रोहिणी सेक्टर-15, रोहिणी सेक्टर-16, रोहिणी सेक्टर-17, रोहिणी सेक्टर- 18, रोहिणी सेक्टर-19, सरदार कॉलोनी, अमर ज्योति कॉलोनी, शाहबाद दौलतपुर गांव, समयपुर, बादली, बादली औद्योगिक क्षेत्र फेस 1, 2 और 3, सिरसपुर, सूरज पार्क, राजा विहार, प्रशांत विहार और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। ऐसे में लोगों को समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

इन इलाकों में 17 जनवरी को नहीं आएगा पानी रिठाला विधानसभा क्षेत्र-06 के प्रभावित इलाके (1) सेक्टर-16 रोहिणी

(2) सेक्टर-17 रोहिणी

(3) सरदार कॉलोनी

(4) अमर ज्योति कॉलोनी

रोहिणी विधानसभा क्षेत्र-13 के प्रभावित इलाके (5) सेक्टर-15 रोहिणी

(6) सेक्टर- 18 रोहिणी

(7) सेक्टर-19 रोहिणी

(8) शाहबाद दौलतपुर गांव

(9) समयपुर

(10) बादली

(11) बादली औद्योगिक क्षेत्र फेस 1, 2 और 3

(12) सिरसपुर

(13) सूरज पार्क

(14) राजा विहार

(15) प्रशांत विहार और आसपास के इलाके

DJB ने होने वाली परेशानी को लेकर जताया खेद पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने खेद भी जताया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्या को थोड़ा कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस दौरान संबंधित वॉटर इमरजेंसी नंबर से संपर्क करके लोग पानी के टैंकर भी मंगवा सकते हैं।

पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर अवंतिका वाटर इमरजेंसी- 8770530657,9289138498,9899902478, 9650755709,8178020816,9650094327,9643575478