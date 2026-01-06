गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटने वाला पिंकी चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार, लगेगा गुंडा ऐक्ट

संक्षेप: गाजियाबाद में हिंदुओं के बीच तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल (एचआरडी) के प्रमुख पिंकी चौधरी को गिरप्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पिंकी के बेटे हर्ष को भी दबोच लिया है।

गाजियाबाद में हिंदुओं के बीच तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल (एचआरडी) के प्रमुख पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पिंकी के बेटे हर्ष को भी दबोच लिया है। इससे पहले संगठन के 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने पिंकी पर गुंडा ऐक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही है।

हिंदू रक्षा दल ने शालीमार गार्डन स्थित कार्यालय पर 29 दिसंबर को खुलेआम तलवारें बांटी थीं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। कार्यकर्ताओं ने तलवार व फरसे लेकर गलियों में धूमते हुए दहशत फैलाई थी। सूचना पर हुंची पुलिस ने 8 तलवार बरामद कर कपिल, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, अमित अरोरा व मोहित कुमार को गिरफ्तार किया था।

पिंकी और उसका बेटा हो गए थे फरार, मुंहतोड़ जवाब की दी थी धमकी पिंकी व उसके बेटे समेत करीब 15 अन्य फरार हो गए थे। फरारी के दौरान पिंकी के दो वीडियो सामने आए थे, जिनमें वह शासन-प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दे रहा था। ये वीडियो काफी वायरल हुए थे। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मगर वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी थी।

गिरफ्तारी पर क्या बोली पुलिस डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र व उसके बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है।