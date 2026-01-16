कारों का काफिला, नारे और आतिशबाजी; पिंकी चौधरी के जेल से छूटने पर समर्थकों ने काटा हुड़दंग
गाजियाबाद में तलवारें बांटने के आरोप में गिरफ्तार हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जेल से रिहा हो गए। इसकी सूचना मिलते ही उनके सैकड़ों समर्थक और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता डासना जेल के बाहर जुट गए और पिंकी चौधरी के बाहर आते ही जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी कर हुड़दंग काटा।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में लोगों को तलवारें बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी की गुरुवार को जेल से रिहाई हो गई। पिंकी चौधरी की रिहाई की सूचना मिलते ही उनके सैकड़ों समर्थक और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता डासना स्थित जिला कारागार के बाहर जुट गए और पिंकी चौधरी के बाहर आते ही जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी कर हुड़दंग काटा।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिंकी चौधरी के जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों का काफिला हूटर बजाती कारों में सवार होकर आगे बढ़ा। आरोप है कि इस दौरान कई जगहों पर कारों से स्टंट किए गए और कार की छत पर पटाखे रखकर आतिशबाजी की गई। शोर-शराबे और आतिशबाजी से आसपास के इलाकों में कुछ देर अफरातफरी का माहौल रहा।
चार थाना क्षेत्रों से बेखौफ गुजरा काफिला
यह काफिला चार थाना क्षेत्रों से होता हुआ शालीमार गार्डन स्थित पिंकी चौधरी के आवास तक पहुंचा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने बड़े काफिले और कथित नियम उल्लंघन के बावजूद किसी भी थाना क्षेत्र में पुलिस ने न तो इस काफिले को रोका और ना ही मौके पर कोई कार्रवाई की गई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें कारों पर स्टंट और आतिशबाजी होती दिखाई दे रही है।
क्या बोले पुलिस अधिकारी
एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था एवं यातायात आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो की जांच कर यह देखा जाएगा कि किन-किन स्थानों पर यातायात नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर इस तरह के जश्न और स्टंट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।