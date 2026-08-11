Pink Saheli Smart Card : दिल्ली में 16 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी दिल्ली की सभी पात्र महिला यात्रियों को जल्द से जल्द पिंक कार्ड बनवाने की सलाह दी है।

राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त से सिर्फ वो महिलाएं ही डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगी, जिनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाली महिलाओं को बसों में यात्रा के लिए तय किराया देकर टिकट लेना पड़ेगा।

दिल्ली में रहने वाली यूपी-बिहार और अन्य राज्यों की महिलाओं ने सरकार से रक्षाबंधन पर उन्हें फ्री बस सफर की सुविधा दिए जाने का आग्रह किया है। शाहदरा में रहने वाली और मूलरूप से हापुड़ निवासी आकांक्षा शर्मा का कहना है कि वह पढ़ाई के लिए दिल्ली में किराये पर रहती हैं। बसों में पिंक टिकट बंद हो जाने के कारण उन्हें न सिर्फ रक्षाबंधन पर राखी बांधने जाने में बल्कि कोचिंग के लिए आने-जाने में भी दिक्कत होगी। महीने में 1200 से 1500 रुपये बसों के किराए पर ही खर्च हो जाएंगे।

‘केवल दिल्लीवालों को ही फायदा मिलेगा’ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बसों में अन्य राज्यों की महिलाओं को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली की बहनों के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका स्पष्ट मत है कि दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही खर्च होना चाहिए और उसका लाभ दिल्ली के लोगों को ही मिलना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए डीटीसी बसों में महिला यात्रियों के लिए गुलाबी टिकट सुविधा को 15 अगस्त के बाद बंद करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी पूर्व निर्देश के तहत 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाना था।

लाखों महिलाओं ने बनवाए पिंक कार्ड डीटीसी की ओर से पूर्व में जारी एक आदेश में कहा गया था कि 16 अगस्त से गुलाबी टिकट केवल उन्हीं महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है। अब तक शहरभर में लाखों 'पिंक सहेली' स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य इन आंकड़ों को बढ़ाना है।

अधिकारियों ने बताया था कि महिला यात्रियों द्वारा 'पिंक सहेली' कार्ड को धीमी गति से अपनाने के मद्देनजर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपनी बसों में महिलाओं को कार्ड प्राप्त करने की सलाह देते हुए एक विशेष अभियान चलाया था। अधिकारियों के अनुसार, मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा कागज-आधारित गुलाबी टिकट को धीरे-धीरे समाप्त करने और स्मार्ट कार्ड-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।