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काम की बात: दिल्ली में 800000 महिलाओं के बन गए पिंक सहेली कार्ड; इन सेंटरों से हाथों हाथ बनवाएं

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pink Saheli Card News : दिल्ली में अब तक 8 लाख महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लिए हैं। यह कार्ड दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान करता है। सरकार जुलाई से बसों में गुलाबी पेपर टिकट को बंद कर सकती है।

दिल्ली में 800000 महिलाओं के बन गए पिंक सहेली कार्ड; इन सेंटरों से हाथों हाथ बनवाएं

राजधानी दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के मुफ्त सफर के लिए बनाए जा रहे 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' (Pink Saheli Smart Card) लाभार्थियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अब तक 8 लाख महिलाओं ने पिंक सहेली कार्ड बनवा लिए हैं। सरकार जुलाई से डीटीसी और क्लस्टर बसों में पिंक टिकट सिस्टम को पूरी तरह बंद कर पिंक सहेली कार्ड शुरू कर सकती है। महिलाएं 'पिंक सहेली कार्ड' बनने तक पिंक टिकटों का उपयोग करके डीटीसी बसों में यात्रा करना जारी रख सकती हैं।

कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार के अनुसार, पिंक सहेली कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रिहायशी इलाकों और सरकारी ऑफिसों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली सरकार हर बेटी और महिला की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' केवल मुफ्त यात्रा का पास नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को एक डिजिटल पहचान और सम्मानजनक सफर का अनुभव देने वाला सशक्त माध्यम है। रेखा गुप्ता ने कहा था कि जब परिवहन सुलभ और सुरक्षित होता है तो महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और प्रगति के अवसर अपने आप ही बढ़ जाते हैं।उन्होंने कहा था इस पहल से महिलाएं आज अधिक आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं, जो 'विकसित दिल्ली' की पहचान है।

डीटीसी की तरफ से 58 सेंटरों पर मुफ्त बनाए जा रहे कार्ड

'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' योजना के तहत, सरकार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। दिल्ली में 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियां और की पात्र महिलाएं राजधानी में डीटीसी द्वारा स्थापित 58 नामित काउंटरों से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' नि:शुल्क प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए बस आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए।

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2 मार्च को शुरू हुई थी 'पिंक सहेली कार्ड' योजना

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बीते 2 मार्च को 'पिंक सहेली कार्ड' पहल शुरू की थी। इसने केंद्र की ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ मुहिम के तहत पहले से चली आ रही 'पिंक पेपर टिकट प्रणाली' को 'पिंक एनसीएमसी कार्ड' के माध्यम से बदल दिया। इस बदलाव के बाद अब केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं ही मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया था कि इस कार्ड से महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा तो मिलेगी। साथ ही वो एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सफर कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए इन कार्डों को रिचार्ज करना होगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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