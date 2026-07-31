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काम की बात: आज ही बनवा लें पिंक सहेली कार्ड, दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर के लिए कल से बंद हो रहे पिंक टिकट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pink Saheli Smart Card : एक अगस्त से राजधानी दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से ही महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 17 लाख महिलाएं पिंक कार्ड बनवा चुकी हैं। दिल्ली के 78 केंद्रों पर यह कार्ड बन रहे हैं।

pink saheli smart card
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

Pink Saheli Smart Card : दिल्ली की महिला यात्री अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लें, वरना एक अगस्त से वे डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगी। राजधानी में अब तक 17 लाख महिलाएं अपने पिंक सहेली कार्ड बनवा चुकी हैं।

डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि एक अगस्त से दिल्ली की बसों में सिर्फ वे महिलाएं फ्री सफर कर पाएंगी, जिनके पास पिंक स्मार्ट कार्ड होगा। एक अगस्त से पिंक टिकट जारी करने पर रोक लग जाएगी। अगर किसी महिला के पास पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं होगा तो उन्हें किराया देकर टिकट लेना होगा। नई व्यवस्था के तहत मुफ्त बस यात्रा का लाभ केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।

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पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली के पते पर बना आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में दिल्ली में नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से रह रहीं बाहरी राज्यों की महिलाओं को मुफ्त सफर का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें बसों में सामान्य यात्री की तरह ही किराया देना होगा।

आगे भी जारी होते रहेंगे पिंक सहेली कार्ड

जिन महिलाओं ने अभी तक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है, वे दिल्ली के निर्धारित 78 केंद्रों पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। यह सुविधा सभी पास सेक्शन में, डीटीसी के प्रमुख डिपो पर और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में दी गई है। कार्ड बनाने यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

डीटीसी की बस में ऐसे मिलेगा फ्री टिकट

बस में सवार होने पर महिला यात्री को कंडक्टर को अपनी यात्रा के अंतिम स्टॉप के बारे में जानकारी देनी होगी। कंडक्टर यह ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर दर्ज करेगा और महिला का पिंक कार्ड ईटीएम मशीन पर टैप करेगा। इसके टैप होते ही महिला को टिकट जारी हो जाएगा और यात्रा का रिकॉर्ड भी सर्वर पर दर्ज हो जाएगा।

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डीटीसी के अधिकारी का कहना है कि स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होने से एक ही कार्ड का दुरुपयोग, फर्जी टिकट और रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। सरकार को लाभार्थियों का सटीक डिजिटल डेटा भी उपलब्ध होगा, जिससे योजना के संचालन और निगरानी में आसानी होगी।

गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ने मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली लागू करने का फैसला किया है, ताकि मुफ्त बस यात्रा योजना का लाभ इसी माध्यम से दिया जा सके।

दिल्ली के परिवाहन मंत्री पंकज सिंह ने हाल ही में बताया था कि दिल्ली सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र महिला को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहे। किसी को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिंक टिकट 31 जुलाई तक मान्य रहेंगे और एक अगस्त से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' रखने वाली महिलाएं पहले की तरह मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने उन महिलाओं ने जल्द से जल्द पिंक कार्ड बनवाने की अपील की, जिन्होंने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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