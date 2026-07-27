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काम की बात: बस-मेट्रो में सफर के साथ डेबिट कार्ड की तरह भी काम करेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pink Saheli Smart Card : दिल्ली की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने के लिए बनाए जा रहे पिंक सहेली कार्ड के कई फायदे हैं। इसे मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे किराये में छूट मिलेगी। साथ ही इसे डेबिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगी।

Rekha Gupta shows her pink Saheli Card
डीटीसी बस में यात्रा के दौरान अपना पिंक सहेली कार्ड दिखातीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

Pink Saheli Card : दिल्ली की डीटीसी बसों में फ्री सफर के साथ-साथ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल हो सकेगा। पिंक कार्ड धारक महिलाएं इससे मॉल और दुकानों से भी खरीदारी कर सकेंगी। इसके लिए डीटीसी की ओर से अधिकृत किए गए बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

डीटीसी की ओर से फिलहाल दो तरह के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किए जा रहे हैं। इसमें एक कार्ड जीरो केवाईसी के जरिये बनाया जा रहा है। इसमें महज आधार कार्ड के जरिए महिलाओं को पिंक कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी के जरिए यह कार्ड जारी किया जा रहा है। दूसरा कार्ड फुल केवाईसी के बाद जारी किया जा रहा है। इसमें बैंक की ओर से लंबी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है और यह कार्ड डेबिट कार्ड की तरह घर के पते पर डाक के जरिये भेजा जाता है।

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ऐसे बनेगा कार्ड

डीटीसी के अधिकारी के मुताबिक, डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल होने वाला पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अधिकृत बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके साथ दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटो समेत अपनी व्यक्तिगत डिटेल देनी होगी। जरूरत हुई तो बैंक की ओर से पैन कार्ड मांगा जा सकता है। इसके बाद बैंक द्वारा वीडियो केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कार्ड बनाकर आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा।

ऐसे इस्तेमाल कर सकेंगे

फुल केवाईसी पिंक स्मार्ट कार्ड से सभी बसों में निशुल्क टिकट मिलेगा। अगर मेट्रो, नमो भारत ट्रेनों में इस कार्ड से सफर करना है या शॉपिंग करनी है तो इसे रिचार्ज कराना होगा।

नारंगी कार्ड के लिए इंतजार करना होगा

डीटीसी ने यात्रियों के लिए तीन रंग के कार्ड निर्धारित किए हैं। महिलाओं के लिए गुलाबी, सामान्य यात्रियों के लिए नीला और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व अन्य छूट प्राप्त यात्रियों के लिए नारंगी रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। विभाग का कहना है कि नारंगी कार्ड जारी करना अभी शुरू नहीं किया गया है।

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01 अगस्त से पिंक सहेली कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य

गौरतलब है कि दिल्ली में 01 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपनी बसों में एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत महिला यात्रियों को जल्द से जल्द यह स्मार्ट कार्ड बनवाने की सलाह दी जा रही है।

डीटीसी की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि 01 अगस्त से केवल उन्हीं महिला यात्रियों को पिंक टिकट जारी किया जाएगा, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। बस में चढ़ते समय उन्हें इस कार्ड को टैप करना होगा। ऐसी महिला यात्री योजना की शर्तों के अनुसार मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेती रहेंगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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