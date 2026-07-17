पिंक सहेली कार्ड से एक ही बस में 2 बार फ्री टिकट नहीं मिलेगा, जानिए नियम-कायदे

Pink Saheli Card : अगर आप भी दिल्ली की डीटीसी बसों में फ्री सफर करती हैं तो 31 जुलाई तक अपने पिंक सहेली कार्ड बनवा लीजिए। 1 अगस्त से बसों में मुफ्त सफर के लिए सभी महिलाओं को पिंक कार्ड दिखाने होंगे। मुफ्त यात्रा के लिए कई तरह के नियम-कायदे भी तय किए गए हैं।

दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर के लिए एक अगस्त से अनिवार्य किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (एनसीएमसी) का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें कई सिक्योरिटी फीचर जोड़े गए हैं। एक ही पिंक सहेली कार्ड से एक ही बस में दो बार मुफ्त टिकट जारी नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही अब पिंक कार्ड से जारी होने वाले टिकट पर महिला यात्री का नाम और यात्रा की डिटेल (कहां से शुरू हुई यात्रा और गंतव्य) भी दर्ज रहेगा।

दिल्ली की बसों में एक अगस्त से सिर्फ दिल्ली की रहने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा होगी। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि एक ही कार्ड पर कई महिलाएं सफर कर सकती हैं। डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी संभावनाओं को देखते हुए पिंक कार्ड में खास फीचर जोड़ दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत महिला यात्री जब किसी डीटीसी या क्लस्टर बस में अपने पिंक कार्ड को ई-टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर टैप कर मुफ्त टिकट लेंगी, तो उसी बस में तब तक कार्ड से दोबारा मुफ्त टिकट जारी नहीं होगा, जब तक की बस अपने आखिरी स्टॉप तक नहीं पहुंच जाएगी। अंतिम स्टॉप तक पहुंचकर अगर बस वापस अपने रूट पर चलेगी तो उसका नंबर बदल जाएगा, इसके बाद उसी पिंक कार्ड से उस बस में टिकट जारी हो सकेगा।

अलग-अलग बसों में यात्रा पर कोई रोक नहीं डीटीसी के अधिकारी ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध केवल एक ही बस तक सीमित रहेगा। पिंक कार्ड धारक महिला यात्री अगर एक बस से उतरकर दूसरी बस में सफर करती है तो वह उसी पिंक कार्ड से फिर मुफ्त टिकट ले सकेगी।

क्यों लगाई गई शर्त डीटीसी अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रत्येक कार्ड का उपयोग वास्तविक पात्र यात्री तक सीमित रहेगा। इससे ई-टिकटिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और दुरुपयोग की पहचान करना आसान होगा।

पहली बार टिकट पर यात्री का नाम दर्ज होगा दिल्ली की बसों में अभी तक टिकट पर किसी यात्री का नाम दर्ज नहीं होता था। यह पहली बार है कि दिल्ली की बसों में पिंक स्मार्ट कार्ड से जो भी महिला फ्री सफर करेगी, बस में जारी होने वाले पिंक टिकट पर उसका नाम दर्ज होगा। अगर रास्ते में चेकिंग होगी तो चेकिंग स्टाफ मिलान कर सकेगा कि कार्ड धारक और पिंक टिकट पर सफर कर रही महिला एक ही है।