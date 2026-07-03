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पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड: दिल्ली में मुफ्त बस सफर पर महिलाओं के लिए एक राहत की बात

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ ही दिल्ली की महिलाएं अभी पिंक टिकट के जरिए भी मुफ्त बस सफर कर सकती है। एक जुलाई से पिंक टिकट को बंद करने की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल इसे जारी रखा गया है। 

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड: दिल्ली में मुफ्त बस सफर पर महिलाओं के लिए एक राहत की बात

दिल्ली में मुफ्त बस सफर करने वाली महिलाओं के लिए एक राहत की बात है। अभी कुछ और समय तक महिलाएं पिंक टिकट के जरिए भी मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। एक जुलाई को पिंक टिकट बंद नहीं किया गया। सरकार की ओर से फिलहाल अभी यह आदेश नहीं आयाय है कि कब से सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा होगी। यह आदेश आने तक उन महिलाओं को भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाया है।

राजधानी दिल्ली की करीब 14 लाख महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पहुंच गया है। डीटीसी ने फिलहाल पिंक टिकट भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके चलते दिल्ली की बसों में फिलहाल बाहरी राज्यों की महिलाओं के लिए भी मुफ्त सफर जारी रहेगा। एनसीआर के गाजियाबाद,नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं कामकाज के लिए दिल्ली आती हैं और वह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवा पाएंगी और मुफ्त बस सफर का लाभ नहीं ले पाएंगी।

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अभी नहीं मिला है आदेश

दिल्ली की बसों में एक जुलाई से पिंक टिकट की बजाय सिर्फ पिंक स्मार्ट कार्ड से सफर की सुविधा दिए जाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए पिंक स्मार्ट कार्ड का वितरण भी तेजी से किया जा रहा था। डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से पिंक टिकट को बंद करने का आदेश नहीं मिला है। जब तक सरकार से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलेंगे, तब तक पिंक टिकट पर मुफ्त सफर की सुविधा मिलती रहेगी। परिचालकों को कहा गया है कि बसों में सफर करने वाली महिलाओं से पहले स्मार्ट कार्ड मांगा जाए। अगर महिला यात्री के पास पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं है तो उसे पिंक टिकट जारी करें।

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क्यों बंद किया जा रहा है पिंक स्मार्ट कार्ड

आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस सफर की सुविधा की शुरुआत की थी। पिंक टिकट के जरिए महिलाएं मुफ्त बस सफर करती हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने पिंक टिकट वाले सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव बताते हुए इसे बंद करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुफ्त बस सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की। हालांकि, यह कार्ड सिर्फ उन महिलाओं का बनेगा जिनके आधार पर दिल्ली का पता है। डीटीसी ने दिल्ली में कई केंद्र बनाए हैं जहां महिलाएं आवेदन करके आसानी से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकती हैं। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए जहां बस में मुफ्त बस सफर की जा सकती है तो रिचार्ज कराकर मेट्रो और नमो भारत में यात्रा की जा सकती है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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