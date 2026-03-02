दिल्ली में महिलाओं-बेटियों को राष्ट्रपति आज देंगी ये 4 सौगात, 15 लाख परिवारों को मिलेगी सिलेंडर की रकम

दिल्ली सरकार होली के मौके पर आज महिलाओं व बेटियों को 4 बड़ी सौगात देने जा रही है। इन योजनाओं में लाडली योजना में पैसों का वितरण, लखपति बिटिया योजना, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना शामिल है।

दिल्ली सरकार होली के मौके पर आज राजधानी की महिलाओं व बेटियों को 4 बड़ी सौगात देने जा रही है। इन योजनाओं में लाडली योजना में पैसों का वितरण, लखपति बिटिया योजना, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना शामिल है। आज 15 लाख परिवारों के खाते में मुफ्त सिलेंडर के पैसे भी पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सोमवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम ‘सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली’ में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ करेंगी।

पिंक कार्ड के जरिए महिलाएं करेंगी मुफ्त सफर दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं के लिए पिंक कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत करने जा रही है। पिंक कार्ड दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सशुल्क यात्रा हो सकेगी। इससे महिलाओं के दैनिक यात्रा खर्च में कमी आएगी और फायदा होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, कार्ड जारी करने के लिए लगभग 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और एसडीएम कार्यालयों के साथ-साथ डीटीसी के चयनित केंद्र शामिल होंगे। प्रत्येक पिंक कार्ड लाभार्थी के मोबाइल नंबर और आधार से लिंक किया जाएगा। आधार के माध्यम से सत्यापन कर आयु (5 वर्ष से अधिक), लिंग (महिला) और दिल्ली निवास (दिल्ली पिन कोड के आधार पर) की पुष्टि की जाएगी। यह एक टच-फ्री और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड होगा। इससे हर यात्रा का सही डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। नकद लेन-देन कम होगा और आय का हिसाब-किताब रखा जाएगा।

मासिक पास भी बनेगा ● पिंक कार्ड दिल्ली निवासी पात्र महिलाओं के लिए मुफ्त होगा

● ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए होगा

● ऑरेंज कार्ड मासिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए जारी होगा

बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे राष्ट्रपति होली और दिवाली पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिया जाएगा। यह राशि एक एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर होगी। परिवार के मुखिया के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

बेटी को एक लाख रुपये मिलेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की पुरानी लाडली योजना को विस्तारित और सुदृढ़ रूप में ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व संरचना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अस्पताल में जन्म लेने पर पर 11,000 रुपये और घर में जन्म होने पर 10,000 रुपये जमा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कक्षा एक, छह और नौवीं में प्रवेश, कक्षा 10वीं पास करने तथा कक्षा 12वीं में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर 5,000 रुपये की राशि जमा की जाती थी। यह संचित राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु में निकाली जा सकती थी। अब बालिका के नाम पर विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा किए जाएंगे और ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु तक यह परिपक्वता मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। यह नई योजना पूरी तरह डिजिटल होगी।

ये होंगे पात्र ● वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो

● आवेदक परिवार पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहा हो

● बालिका का जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य

● पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर या निर्धारित शैक्षणिक पड़ावों पर कराया जा सकता है