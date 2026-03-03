पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कहां बन रहा है, दिल्ली में 50 सेंटर्स की पूरी लिस्ट
दिल्ली में महिलाओं को अब मुफ्त बस सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शुरू की गई पिंक टिकट योजना को बंद कर दिया है। अब मुफ्त बस सफर योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा, जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाएंगी।
दिल्ली सरकार ने 50 केंद्रों पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की शुरुआत की है। सभी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, एसडीएम ऑफिस और डीटीसी के पास सेंटर्स पर कार्ड बनवाया जा सकता है। यहां हम आपको 50 केंद्रों की पूरी लिस्ट दे रहे हैं। आप नजदीकी केंद्र पर जाकर स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं।
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कहां बन रहा है, पूरी लिस्ट
उपायुक्त कार्यालय (Deputy Commissioner Offices)
1. उपायुक्त कार्यालय, मध्य जिला
2. उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी जिला
3. उपायुक्त कार्यालय, नई दिल्ली जिला
4. उपायुक्त कार्यालय, उत्तर पूर्वी जिला
5. उपायुक्त कार्यालय, उत्तर पश्चिमी जिला
6. उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण जिला
7. उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण पश्चिमी जिला
8. उपायुक्त कार्यालय, पश्चिमी जिला
9. उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण पूर्वी जिला
10. उपायुक्त कार्यालय, पुरानी दिल्ली जिला
11. उपायुक्त कार्यालय, मध्य उत्तर जिला
12. उपायुक्त कार्यालय, बाहरी उत्तर जिला
एसडीएम कार्यालय (SDM Offices)
13. एसडीएम कार्यालय, दिल्ली कैंट
14. एसडीएम कार्यालय, आदर्श नगर
15. एसडीएम कार्यालय, यमुना विहार
16. एसडीएम कार्यालय, किराड़ी और नांगलोई जाट
17. एसडीएम कार्यालय, महरौली
18. एसडीएम कार्यालय, द्वारका
19. एसडीएम कार्यालय, बदरपुर
20. एसडीएम कार्यालय, बवाना
DTC डिपो और पास सेक्शन (DTC Depots & Pass Sections)
21. दिल्ली परिवहन निगम, बंदा बहादुर मार्ग (BBM) डिपो
22. डीटीसी बुराड़ी डिपो, परिवहन प्राधिकरण (बुराड़ी) के पास
23. डीटीसी उत्तम नगर पास सेक्शन
24. डीटीसी नेहरू प्लेस पास सेक्शन
25. डीटीसी शादीपुर पास सेक्शन
26. डीटीसी सिंधिया हाउस पास सेक्शन
27. डीटीसी कश्मीरी गेट पास सेक्शन
28. डीटीसी डिचोनकलां पास सेक्शन
29. डीटीसी नंद नगरी पास सेक्शन
30. डीटीसी वज़ीरपुर पास सेक्शन
31. डीटीसी पीरागढ़ी पास सेक्शन
32. डीटीसी द्वारका सेक्टर-2 पास सेक्शन
33. डीटीसी सरोजिनी नगर पास सेक्शन
34. डीटीसी हरि नगर-1 पास सेक्शन
35. डीटीसी मंगोल पुरी पास सेक्शन
36. डीटीसी पंजाबी बाग पास सेक्शन
37. डीटीसी लाजपत नगर पास सेक्शन
38. डीटीसी आज़ादपुर पास सेक्शन
39. डीटीसी सुल्तानपुरी पास सेक्शन
40. डीटीसी दिल्ली गेट पास सेक्शन
41. डीटीसी रोहिणी सेक्टर-22 पास सेक्शन
42. डीटीसी करावल नगर टर्मिनल
43. डीटीसी हौज खास पास सेक्शन
44. डीटीसी शाहदरा पास सेक्शन
45. डीटीसी कंझावला पास सेक्शन
46. डीटीसी साउथ कैंपस पास सेक्शन
47. डीटीसी जामिया पास सेक्शन
48. डीटीसी सीमापुरी पास सेक्शन
49. डीटीसी नॉर्थ कैंपस (DU) पास सेक्शन
50. डीटीसी जेएनयू (JNU) पास सेक्शन
