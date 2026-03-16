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काम की खबर: पिंक सहेली कार्ड से क्या एक घंटे में एक ही मुफ्त यात्रा होगी? DTC का नियम समझ लीजिए

Mar 16, 2026 04:43 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीटीसी के एक पीआर मैनेजर राकेश ने 'एक घंटे की सीमा' को लेकर कंफ्यूजन दूर करते हुए बताया कि एक बस में एक घंटे के भीतर कार्ड का दो बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी-तीसरी बस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

पिंक सहेली कार्ड से क्या एक घंटे में एक ही मुफ्त यात्रा होगी? DTC का नियम समझ लीजिए

दिल्ली में मुफ्त बस सफर के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। पिंक टिकट की बजाय अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से महिलाओं को मुफ्त बस सफर का लाभ दिया जाएगा। पिछले 12 दिन में एक लाख से अधिक महिलाओं ने कार्ड बनवा लिया है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस कार्ड के जरिए एक घंटे के भीतर एक से अधिक मुफ्त यात्राएं नहीं की जा सकती हैं, लेकिन लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में डीटीसी ने इसका खंडन करते हुए बताया कि पूरा सच क्या है।

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डीटीसी के एक पीआर मैनेजर राकेश ने 'एक घंटे की सीमा' को लेकर कंफ्यूजन दूर करते हुए बताया कि एक बस में एक घंटे के भीतर कार्ड का एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी-तीसरी बस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘पिंक सहेली कार्ड की पूरी व्यवस्था पहले से जांची परखी जा चुकी है। इसमें किसी तरह की खामी नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए एक घंटे में एक बार टैप की सीमा रखी गई है, लेकिन यह एक ही बस में एक घंटे के भीतर एक से अधिक इस्तेमाल को रोकता है।’

ये भी पढ़ें:पिंक सहेली कार्ड; 12 दिन में कितनी महिलाओं ने बनवाया, कहां-कहां मिल रहा है?

एक बस में एक घंटे में एक बार

उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि यदि कोई महिला एक बस में सवार होती है और अगले कुछ स्टॉप के बाद उतरकर दूसरी रूट की बस में सवार हो जाती है तो वह उसमें कार्ड का इस्तेमाल कर पाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बस में एक घंटे के भीतर एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके।

एक लाख से अधिक महिलाओं ने बनवा लिए कार्ड

डीटीसी की ओर से बताया गया है कि पिछले 12 दिनों में एक लाख से अधिक महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लिया है। राजधानी में 50 केंद्रों पर सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पिंक टिकट तब बंद होगा जब...; स्मार्ट कार्ड पर दिल्ली की महिलाओं को DTC का भरोसा

अभी पिंक टिकट से भी यात्रा

अभी महिलाएं पहले की तरह पिंक टिकट से भी मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। मौजूदा समय में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड और पिंक टिकट दोनों से मुफ्त यात्रा की जा सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पिंक टिकट योजना को लागू किया गया था। हालांकि, रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि पिंक टिकट के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा था, इसलिए नई व्यवस्था लागू की गई है।

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Sudhir Jha

लेखक के बारे में

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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