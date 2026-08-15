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काम की बात: दिल्ली में 15 दिन और बढ़ी पिंक टिकट की मियाद, 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा के लिए जरूरी होगा Pink Saheli Card

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान
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Pink Saheli Card : दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिला यात्रियों के लिए गुलाबी टिकट सुविधा को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 1 सितंबर से वही महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होंगे। अब तक शहर में लाखों पिंक सहेली कार्ड बनाए जा चुके हैं।

Rekha Gupta shows her pink Saheli Card
डीटीसी बस में यात्रा के दौरान अपना पिंक सहेली कार्ड दिखातीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा वाली गुलाबी टिकट सुविधा को एक बार फिर कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब महिला यात्री 31 अगस्त तक गुलाबी टिकट के जरिये बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद ले सकेंगी। इसके बाद 1 सितंबर से 'पिंक सहेली' स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। डीटीसी की ओर से शुक्रवार शाम को जारी एक नए आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी पूर्व निर्देश के तहत 16 अगस्त से 'पिंक सहेली' स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाना था।

डीटीसी ने अपने नए आदेश में कहा कि स्मार्ट कार्ड-आधारित प्रणाली में सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए मौजूदा व्यवस्था का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, सभी डीटीसी बसों में तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।''

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पहले 16 अगस्त से अनिवार्य होना था पिंक कार्ड

डीटीसी द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब बसों में 31 अगस्त तक पिंक टिकट मान्य होगा। इसलिए महिलाओं को 31 अगस्त क मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट जारी किया जाएगा। 1 सितंबर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। डीटीसी के पिछले आदेश के अनुसार 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाना था।

'बढ़ी डेट के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया जाए'

आदेश के मुताबिक, डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र महिला यात्रियों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' 01.09.2026 से अनिवार्य होगा, जिन महिला यात्रियों के पास पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें नियमित टिकट खरीदने होंगे और नियमों के अनुसार लागू किराया देना होगा। सभी डिपो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, कंडक्टर और एनफोर्समेंट स्टाफ के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बढ़ी हुई तारीख के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चले। वे महिला यात्रियों को सलाह देंगे कि वे 31.08.2026 से पहले तय 'पिंक सहेली कार्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर' से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' बनवा लें, ताकि वे बिना किसी परेशानी के मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाती रहें।

बता दें कि, इससे पहले 31 जुलाई को भी डीटीसी द्वारा गुलाबी टिकट की सुविधा को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब यह दूसरा मौका जब गुलाबी टिकट की मियाद दो हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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गौरतलब है कि अब तक शहर भर में लाखों पात्र महिलाओं के पिंक कार्ड बनाए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य अगस्त के अंत तक इन आंकड़ों को बढ़ाना है, जिसके बाद कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा पेपर-आधारित गुलाबी टिकट को धीरे-धीरे खत्म करने और स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम अपनाने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत सभी पात्र महिलाएं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और डीटीसी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार तय सेंटरों और काउंटरों से 'पिंक सहेली' स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं।

दिल्ली पिंक सहेली कार्ड सेंटरों की पूरी लिस्ट

1. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट

2. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

3. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

4. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

5. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

6. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ डिस्ट्रिक्ट

7. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

8. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

9. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

10. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पुरानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

11. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

12. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

13. SDM ऑफिस, दिल्ली कैंट

14. SDM ऑफिस, आदर्श नगर

15. SDM ऑफिस, यमुना विहार

16. SDM ऑफिस, किरारी/नांगलोई जाट

17. SDM ऑफिस, महरौली

18. SDM ऑफिस, द्वारका

19. SDM ऑफिस, बदरपुर

20. SDM ऑफिस, बवाना

21. बंदा बहादुर मार्ग (BBM) डिपो

22. DTC बुराड़ी डिपो

23. DTC उत्तम नगर पास सेक्शन

24.DTC नेहरू प्लेस पास सेक्शन

25.DTC शादीपुर पास सेक्शन

26. DTC सिंधिया हाउस पास सेक्शन

27.DTC कश्मीरी गेट पास सेक्शन

28.DTC दिचाऊकलां पास सेक्शन

29.DTC नंद नगरी पास सेक्शन

30.DTC वजीरपुर पास सेक्शन

31.DTC पीरागढ़ी पास सेक्शन

32.DTC द्वारका सेक्टर-2 पास सेक्शन

33.DTC सरोजिनी नगर पास सेक्शन

34.DTC हरिनगर-1 पास सेक्शन

35.DTC मंगोलपुरी पास सेक्शन

36.DTC पंजाबी बाग पास सेक्शन

37.DTC लाजपत नगर पास सेक्शन

38.DTC आजादपुर पास सेक्शन

39. DTC सुल्तानपुरी पास सेक्शन

40. DTC दिल्ली गेट पास सेक्शन

41.DTC रोहिणी सेक्टर-22 पास सेक्शन

42.DTC करावल नगर टर्मिनल

43.DTC हौजखास पास सेक्शन

44.DTC शहादरा पास सेक्शन

45.DTC कंझावला पास सेक्शन

46.DTC साउथ कैंपस पास सेक्शन

47.DTC जामिया पास सेक्शन

48.DTC सीमापुरी पास सेक्शन

49.DTC नॉर्थ कैंपरा (DU) पास सेक्शन

50.DTC JNU पास सेक्शन

51. कैंप ऑफिस, मेन तुकमीरपुर रोड इलेक्शन ऑफिस

52. प्रिंसेज पार्क, महात्मा ज्योतिबा राव फुले मार्ग, विधानसभा संख्या-40

53. राजौरी गार्डन 80 फुटा रोड, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कार्यालय

54. कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह का कैंप कार्यालय, नांगलोई

55.कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, एमएलए ऑफिस जनकपुरी

56. कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज कार्यालय, बवाना

57. बालिका-बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शालीमार गांव चौक

58.घुम्मन हेड़ा डीटीसी डिपो, नजफगढ़

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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