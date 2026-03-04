Hindustan Hindi News
पिंक कार्ड को मिला अच्छा रेस्पॉन्स, पहले दिन इतने हजार महिलाओं ने उठाया फायदा; कहां-कहां बन रहे

Mar 04, 2026 06:08 am IST
दिल्ली की रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन दिल्ली की 3897 महिलाओं ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनाने के तय केंद्रों पर जाकर अपने पिंक कार्ड बनवाए। 

पिंक कार्ड को मिला अच्छा रेस्पॉन्स, पहले दिन इतने हजार महिलाओं ने उठाया फायदा; कहां-कहां बन रहे

दिल्ली की रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) जारी करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन दिल्ली की 3897 महिलाओं ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनाने के तय केंद्रों पर जाकर अपने पिंक कार्ड बनवाए। डीटीसी का कहना है कि पात्र महिलाएं अपने स्मार्ट कार्ड को यात्रा के लिए किसी अन्य को न दें। इसके साथ ही 90 लोगों ने ब्लू कार्ड भी बनवाए हैं।

कार्यालयों में भी बनाए गए हैं केंद्र

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधिकारी ने बताया कि इन कार्ड को जारी करने के लिए दिल्ली में डीटीसी के 28 पास अनुभाग केंद्रों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के 22 कार्यालयों में भी केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह से ही महिलाएं कार्ड बनवाने के लिए इन केंद्रों पर पहुंचने लगी थीं। शाम 5 बजे तक उनके लिए कार्ड जारी किए गए। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक 3897 महिलाओं ने स्मार्ट कार्ड बनवाए। महिलाएं 50 में से किसी भी केंद्र पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकती हैं। पहले दिन ही काफी संख्या में महिलाएं केंद्रों पर पहुंची और पिंक कार्ड बनवाए।

यह है खास

● दिल्ली निवासी महिलाओं के लिए डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा

● पिंक कार्ड सभी केंद्रों पर निशुल्क बनाए जा रहे हैं

● 50 अधिकृत काउंटरों पर तत्काल जारी होगा कार्ड

● आधार के जरिये सत्यापन से पारदर्शिता रहेगी, दुरुपयोग पर रोक लगेगी

● पिंक कार्ड को मेट्रो व अन्य परिवहन के लिए रिचार्ज की सुविधा भी मिलेगी

● सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक 50 केंद्रों पर बनवाए जा सकेंगे कार्ड

कहां-कहां बन रहे सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड

1. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट

2. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

3. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

4. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

5. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

6. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ डिस्ट्रिक्ट

7. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

8. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

9. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

10. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पुरानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

11. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

12. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

13. SDM ऑफिस, दिल्ली कैंट

14. SDM ऑफिस, आदर्श नगर

15. SDM ऑफिस, यमुना विहार

16. SDM ऑफिस, किरारी/नांगलोई जाट

17. SDM ऑफिस, महरौली

18. SDM ऑफिस, द्वारका

19. SDM ऑफिस, बदरपुर

20. SDM ऑफिस, बवाना

21. बंदा बहादुर मार्ग (BBM) डिपो

22. DTC बुराड़ी डिपो

23. DTC उत्तम नगर पास सेक्शन

24.DTC नेहरू प्लेस पास सेक्शन

25.DTC शादीपुर पास सेक्शन

26. DTC सिंधिया हाउस पास सेक्शन

27.DTC कश्मीरी गेट पास सेक्शन

28.DTC दिचाऊकलां पास सेक्शन

29.DTC नंद नगरी पास सेक्शन

30.DTC वजीरपुर पास सेक्शन

31.DTC पीरागढ़ी पास सेक्शन

32.DTC द्वारका सेक्टर-2 पास सेक्शन

33.DTC सरोजिनी नगर पास सेक्शन

34.DTC हरिनगर-1 पास सेक्शन

35.DTC मंगोलपुरी पास सेक्शन

36.DTC पंजाबी बाग पास सेक्शन

37.DTC लाजपत नगर पास सेक्शन

38.DTC आजादपुर पास सेक्शन

39. DTC सुल्तानपुरी पास सेक्शन

40. DTC दिल्ली गेट पास सेक्शन

41.DTC रोहिणी सेक्टर-22 पास सेक्शन

42.DTC करावल नगर टर्मिनल

43.DTC हौजखास पास सेक्शन

44.DTC शहादरा पास सेक्शन

45.DTC कंझावला पास सेक्शन

46.DTC साउथ कैंपस पास सेक्शन

47.DTC जामिया पास सेक्शन

48.DTC सीमापुरी पास सेक्शन

49.DTC नॉर्थ कैंपस (DU) पास सेक्शन

50.DTC JNU पास सेक्शन

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
