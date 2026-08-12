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बलात्कार को घोषित किया जाए जेंडर-न्यूट्रल अपराध, HC में आई खास जनहित याचिका; क्या बोला कोर्ट?

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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याचिका में बताया गया है कि IPC की धारा 377 जैसे प्रावधान के अभाव में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और जानवरों को कानून के सामने महिलाओं के जैसा समानता और समान संरक्षण का अधिकार नहीं मिला है, जबकि वे भी महिलाओं की तरह यौन अपराधों के शिकार हो सकते हैं।

Delhi HC agrees to hear PIL to make sexual offences under BNS gender neutral
रेप को माना जाए जेंडर-न्यूट्रल अपराध, HC में आई खास PIL; क्या बोला कोर्ट? (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इस याचिका में बलात्कार जैसे यौन अपराधों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत 'जेंडर न्यूट्रल' (लिंग-निरपेक्ष) घोषित किए जाने की मांग की गई है, ताकि बलात्कार जैसे अपराधों के मामले में सभी तरह के लिंग वाले पीड़ितों (महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और पशु) से कानून द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जा सके।

याचिका में बताया गया है कि अभी BNS में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों या जानवरों के साथ बिना सहमति के किए जाने वाले अप्राकृतिक (गैर-योनि) यौन कृत्यों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि कानून में केवल यह माना गया है कि यौन अपराध केवल एक पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ ही किया जा सकता है।

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सुनवाई के लिए तैयार हुआ हाई कोर्ट

यह याचिका वकील शुभी श्रीवास्तव और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। चीफ जस्टिस डी.के.उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि इस जनहित याचिका पर इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट बोला- यह फैसला विधायिका लेगा

सुनवाई के दौरान, बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अपराध को परिभाषित करना 'विधायी नीति' का हिस्सा है और ऐसे मामलों में कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा, 'हम यहां किसी प्रावधान की व्याख्या बदलने या यह तय करने के लिए नहीं बैठे हैं कि क्या अपराध माना जाएगा। आखिरकार, यह फैसला विधायिका को ही लेना है।'

बेंच ने आगे कहा, 'ये विधायी नीति के मामले हैं। अपराध को परिभाषित करना होता है। यह काम विधायिका का है (जो अपराध को परिभाषित करती है)। इसमें अदालत क्या कर सकती है?'

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'अन्य लिंगों को महिलाओं जैसा संरक्षण नहीं'

याचिका में बताया गया है कि IPC की धारा 377 जैसे प्रावधान के अभाव में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और जानवरों को कानून के सामने महिलाओं के जैसा समानता और समान संरक्षण का अधिकार नहीं मिला है, जबकि वे भी महिलाओं की तरह यौन अपराधों के शिकार हो सकते हैं।

एक अन्य जनहित याचिका भी है लंबित

प्राप्त जानकारी के अनुसार गंतव्य गुलाटी की एक अलग PIL भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें आपराधिक कानून में बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध (जो अब खत्म हो चुकी IPC की धारा 377 के समान है) के लिए प्रावधानों की मांग की गई है। गुलाटी ने दावा किया है कि बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध के मामलों में LGBTQ समुदाय के सदस्यों के लिए ऐसी कानूनी सुरक्षा की बहुत सख्त जरूरत है।

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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