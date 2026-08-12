बलात्कार को घोषित किया जाए जेंडर-न्यूट्रल अपराध, HC में आई खास जनहित याचिका; क्या बोला कोर्ट?
याचिका में बताया गया है कि IPC की धारा 377 जैसे प्रावधान के अभाव में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और जानवरों को कानून के सामने महिलाओं के जैसा समानता और समान संरक्षण का अधिकार नहीं मिला है, जबकि वे भी महिलाओं की तरह यौन अपराधों के शिकार हो सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इस याचिका में बलात्कार जैसे यौन अपराधों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत 'जेंडर न्यूट्रल' (लिंग-निरपेक्ष) घोषित किए जाने की मांग की गई है, ताकि बलात्कार जैसे अपराधों के मामले में सभी तरह के लिंग वाले पीड़ितों (महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और पशु) से कानून द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जा सके।
याचिका में बताया गया है कि अभी BNS में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों या जानवरों के साथ बिना सहमति के किए जाने वाले अप्राकृतिक (गैर-योनि) यौन कृत्यों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि कानून में केवल यह माना गया है कि यौन अपराध केवल एक पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ ही किया जा सकता है।
सुनवाई के लिए तैयार हुआ हाई कोर्ट
यह याचिका वकील शुभी श्रीवास्तव और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। चीफ जस्टिस डी.के.उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि इस जनहित याचिका पर इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट बोला- यह फैसला विधायिका लेगा
सुनवाई के दौरान, बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अपराध को परिभाषित करना 'विधायी नीति' का हिस्सा है और ऐसे मामलों में कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा, 'हम यहां किसी प्रावधान की व्याख्या बदलने या यह तय करने के लिए नहीं बैठे हैं कि क्या अपराध माना जाएगा। आखिरकार, यह फैसला विधायिका को ही लेना है।'
बेंच ने आगे कहा, 'ये विधायी नीति के मामले हैं। अपराध को परिभाषित करना होता है। यह काम विधायिका का है (जो अपराध को परिभाषित करती है)। इसमें अदालत क्या कर सकती है?'
'अन्य लिंगों को महिलाओं जैसा संरक्षण नहीं'
याचिका में बताया गया है कि IPC की धारा 377 जैसे प्रावधान के अभाव में पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और जानवरों को कानून के सामने महिलाओं के जैसा समानता और समान संरक्षण का अधिकार नहीं मिला है, जबकि वे भी महिलाओं की तरह यौन अपराधों के शिकार हो सकते हैं।
एक अन्य जनहित याचिका भी है लंबित
प्राप्त जानकारी के अनुसार गंतव्य गुलाटी की एक अलग PIL भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें आपराधिक कानून में बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध (जो अब खत्म हो चुकी IPC की धारा 377 के समान है) के लिए प्रावधानों की मांग की गई है। गुलाटी ने दावा किया है कि बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध के मामलों में LGBTQ समुदाय के सदस्यों के लिए ऐसी कानूनी सुरक्षा की बहुत सख्त जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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