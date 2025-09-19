PIL in Supreme Court seeks independent probe into Air India plane crash in Ahmedabad अहमदाबाद विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर SC में PIL, पिछली जांच में बताई इतनी खामियां, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPIL in Supreme Court seeks independent probe into Air India plane crash in Ahmedabad

अहमदाबाद विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर SC में PIL, पिछली जांच में बताई इतनी खामियां

याचिका में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई आपदा की 'चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण' जांच नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान के अधिकार से समझौता करके संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 10:40 PM
share Share
Follow Us on
अहमदाबाद विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर SC में PIL, पिछली जांच में बताई इतनी खामियां

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इस साल 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अदालती निगरानी में स्वतंत्र जांच करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हादसे को लेकर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने 12 जुलाई को अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दुर्घटना की वजह 'ईंधन कटऑफ स्विच' को 'रन' से 'कटऑफ' करने को बताया गया था। इस तरह AAIB ने अपनी जांच में इस दुर्घटना के लिए कहीं ना कहीं पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान प्राप्त सभी डेटा का खुलासा तक नहीं किया गया है, जबकि विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के तहत ऐसा करना जरूरी है। इसलिए, इस याचिका के जरिए दुर्घटना से संबंधित सभी बुनियादी तथ्यात्मक डेटा का पूर्ण खुलासा करने की मांग की गई है। बता दें कि इस दुर्घटना में यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और जमीन पर मौजूद लोगों सहित 265 लोग मारे गए थे। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी।

यह याचिका कैप्टन अमित सिंह (FRAeS) के नेतृत्व वाले विमानन सुरक्षा एनजीओ 'कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन' द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हादसे की वर्तमान में हुई आधिकारिक जांच नागरिकों के जीवन, समानता और सच्ची जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई हैं, जिसमें सम्पूर्ण डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) आउटपुट, टाइम स्टैम्प के साथ पूरा कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) ट्रांसक्रिप्ट और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट फ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग (EAFR) डेटा शामिल है। याचिका के अनुसार, आपदा की पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ समझ के लिए इन सभी जानकारियों के बारे में जानना अनिवार्य हैं।

जनहित याचिका में ईंधन स्विच दोष, विद्युत दोष, रैम एयर टर्बाइन (RAT) की तैनाती और विद्युत गड़बड़ी जैसी प्रणालीगत विसंगतियों को कम करके आंकने और दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को समय से पहले ही जिम्मेदार ठहराने के लिए रिपोर्ट की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा दृष्टिकोण शिकागो कन्वेंशन के एनेक्स 13 के विपरीत है, जो स्वतंत्र, रोकथाम-उन्मुख जांच को अनिवार्य बनाता है।

याचिका में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई आपदा की 'चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण' जांच नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान के अधिकार से समझौता करके संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, मनमानी है और अनुच्छेद 14 के विपरीत है, और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हुए सच्ची जानकारी को दबाती है।

इसके अलावा इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में इस हादसे के एकमात्र जीवित यात्री, लीसेस्टर के 40 वर्षीय कारोबारी विश्वकुमार रमेश की गवाही को शामिल नहीं किया गया है या उसे स्वीकार भी नहीं किया गया है। साथ ही याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, एक व्यापक जांच की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, सम्मान और सुरक्षा के अधिकार और यात्रा करने वाले लोगों के उन संस्थानों में विश्वास को प्रभावित करता है जिनका उद्देश्य उनकी रक्षा करना है।

बता दें कि 12 जून को, एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान, जिसने उड़ान संख्या AI171 के रूप में लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, अहमदाबाद से उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित 265 लोगों की मौत हो गई थी। इन 241 यात्रियों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली नागरिक, एक कनाडाई और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से जीवित बचे एकमात्र ब्रिटिश नागरिक विश्वकुमार रमेश थे।