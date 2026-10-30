दिल्ली में CAPF की तैनाती के खिलाफ HC पहुंचे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर, क्या मांगें
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में इनकी तैनाती पर सवाल उठाते हुए कई मांगें की गईं हैं। यह याचिका एक रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट की ओर से दायर की गई है।
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की बड़े पैमाने पर तैनाती को बार-बार बढ़ाए जाने को चुनौती दी गई है। रिटायर्ड वरिष्ठ सिविल सेवक आशीष जोशी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। वकील अंबुज दीक्षित और अमरीश रंजन पांडे के माध्यम से दायर इस याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में तैनात इन बलों की तैनाती के कानूनी और प्रशासनिक आधार की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। इसमें तैनाती की जरूरत, आनुपात, अवधि और समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने उन रिपोर्टों का हवाला दिया है जिनके अनुसार, शुरुआत में 301 कंपनियों को मंजूरी दी गई थी। फिर 273 कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक बनाए रखा गया। बाद में 270 कंपनियों की तैनाती को 16 नवंबर 2026 तक और बढ़ा दिया गया। इसे लेकर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संवैधानिक चिंताएं जताई हैं। खासकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सभा के अधिकार के संदर्भ में।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि वे गृह मंत्रालय के मूल आदेश, पुलिस की मांगें, जोखिम का आकलन और बल-वार तैनाती के सटीक आंकड़े रिकॉर्ड पर रखें। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस तरह की तैनाती का अन्य जिम्मेदारियों- जैसे उग्रवाद-विरोधी अभियान, सीमा सुरक्षा, चुनाव की तैयारी और आपदा प्रबंधन पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने इन बातों का आकलन करने की मांग की है।
जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि यदि तैनाती को जारी रखा जाता है या बढ़ाया जाता है तो इसके लिए लिखित और तर्कपूर्ण आदेश होने चाहिए। इन आदेशों में मौजूदा हालात, तैनाती की जरूरत और बलों के भौगोलिक विस्तार का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही, हर 14 दिन से अधिक न होने वाले अंतराल पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए।
याचिका में नागरिक अधिकारियों और कमान संरचनाओं की संबंधित जिम्मेदारियों पर स्पष्टता लाने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शनों से संबंधित कार्यों के लिए सीएपीएफ की व्यापक या बार-बार विस्तारित तैनाती को नियंत्रित करने वाले एक लिखित प्रोटोकॉल के निर्माण की भी मांग की गई है।
याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि सीएपीएफ की तैनाती का आदेश अपने आप में शांतिपूर्ण सभाओं को तितर-बितर करने, विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने मात्र से लोगों को हिरासत में लेने या बल प्रयोग करने का व्यापक अधिकार नहीं माना जा सकता। इसमें कहा गया है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को कानूनी और संवैधानिक जरूरतों को स्वतंत्र रूप से पूरा करना होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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