निजी स्कूलों की महंगी किताबों को लेकर PIL, दिल्ली सरकार समेत कई को नोटिस जारी; जानिए क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार (GNCTD), CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में महंगी किताबों को लेकर शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुद्दा उठाते हुए निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बाहर करने को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया है कि किस तरह निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को जबरन महंगी-महंगी किताबें और स्कूल सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है। साथ ही बताया गया कि इन स्कूलों में बैग नीति का भी खुला उल्लंघन करते हुए बच्चों से भारी भरकम बैग उठवाया जा रहा है। जिससे कि उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका के जरिए कोर्ट से वैधानिक नियम बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को सजा देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए उनके वकील अमित प्रसाद ने अदालत को बताया कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को निजी प्रकाशकों से महंगी किताबें और जरूरत से ज्यादा स्कूल सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, और यह परंपरा बिल्कुल आम हो चली है। याचिकाकर्ता ने अदालत से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इन सब चीजों को खरीदने के दबाव से EWS परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बच्चों से जुड़ी कई चिंताएं उठाईं। सबसे पहले, उन्होंने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, विशेष रूप से धारा 12(1)(सी) के उल्लंघनों को उजागर करने के बारे में बताया, जिसमें वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को व्यवस्थित रूप से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि वे अभिभावकों से सालाना 10 से 12 हजार रुपए की किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार इसके लिए केवल 5 हजार रुपए ही देती है। उन्होंने कहा कि किताबों की कीमत और सरकार से मिलने वाले पैसों का यह अंतर अक्सर परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर कर देता है।

इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने निजी स्कूलों द्वारा CBSE के दिशानिर्देशों का पालन न करने की जानकारी भी। उन्होंने कहा, 2016 और 2017 में जारी सर्कुलर्स के बावजूद, जिसमें केवल NCERT की किताबों के उपयोग को अनिवार्य किया गया था, कई निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की किताबें ही लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि NCERT की सालभर की किताबें लगभग 700 रुपए में आ जाती हैं है, जबकि निजी किताबों की कीमत 10,000 रुपए तक जाती है। वकील ने इसे शिक्षा का व्यवसायीकरण बताते हुए इसे CBSE से संबद्धता के उन नियमों का सरासर उल्लंघन बताया जिनमें इस पर रोक लगाई गई है।

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अपनी इस याचिका में स्कूल बैग के वजन से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का जिक्र भी किया है। इसमें कहा गया कि स्कूल बैग नीति, 2020 के अनुसार, बच्चों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि, छात्र अक्सर 6-8 किलोग्राम वजन वाले बैग ढोते हैं, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है और मानसिक तनाव होता है।

याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के एम. पुरुषोत्तम बनाम भारत संघ मामले में दिए गए एक कानूनी उदाहरण का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि गैर-NCERT पुस्तकें निर्धारित करने से माता-पिता पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ता है और यह सीबीएसई के निर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा, 'शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, कोई व्यवसाय नहीं। वर्तमान व्यवस्था ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है, जो माता-पिता के शोषण और वंचित बच्चों के बहिष्कार पर आधारित है। यह जनहित याचिका मुफ्त और समान शिक्षा के संवैधानिक वादे को बहाल करने की कोशिश करती है।'

यह जनहित याचिका दून स्कूल के निदेशक जसमीत सिंह साहनी ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने प्रतिवादियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता द्वारा अप्रैल और मई 2024 के बीच दायर सूचना के अधिकार आवेदनों से पता चला कि NCERT के पास स्कूलों में अपनी पाठ्यपुस्तकों के इस्तेमाल करने निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है, और CBSE के पास अनुपालन न करने पर दंड का कोई वैधानिक ढांचा या प्रावधान नहीं है। ऐसे में नियम तोड़ने को लेकर कोई व्यवस्था ना होने से स्कूल निजी प्रकाशकों की पुस्तकें थोपने में सक्षम हो जाते हैं।