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मिलॉर्ड यह गलत, इस पर तुरंत रोक लगाइए; जंतर-मंतर पर प्रशासन कर रहा कुछ ऐसा, विरोध में HC में याचिका

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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PIL में कहा गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादी किसी भी ऐसे कानूनी प्रावधान, कार्यकारी निर्देश या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रोटोकॉल का खुलासा करने में विफल रहे हैं जो इस तरह की लगातार निगरानी को सही ठहराता हो।

मिलॉर्ड यह गलत, इस पर तुरंत रोक लगाइए; जंतर-मंतर पर प्रशासन कर रहा कुछ ऐसा, विरोध में HC में याचिका

जंतर-मंतर पर 20 जून को शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की लगातार की जा रही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। यह याचिका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने लगाई है। इस याचिका में उन्होंने अदालत से मुख्य रूप से यह घोषणा करने की मांग की है कि तय विरोध स्थलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लगातार और बड़े पैमाने पर की जा रही निगरानी संवैधानिक रूप से गलत और जरूरत से ज्यादा है और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है।

वकील सुभाष चंद्रन केआर और अनिरुद्ध केपी के जरिए दायर की गई याचिका में आइशी ने इस निगरानी को तब तक के लिए तुरंत रोकने के निर्देश भी मांगे हैं, जब तक कि प्रतिवादी ऐसे उपायों को सही ठहराने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को किसी तत्काल, वास्तविक और आसन्न खतरे का सबूत न दे दें। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में गृह मंत्रालय के जरिए भारत सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया है।

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इस याचिका में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है, फिर भी इसमें शामिल लोगों पर बिना किसी कानूनी अधिकार या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के व्यापक निगरानी रखी जा रही है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों ने निगरानी के लिए विरोध स्थल पर कैमरों से लैस एक स्थायी टॉवर लगाया है, जहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो ले रहे हैं, जिससे कि डराने-धमकाने का माहौल बन रहा है और आम नागरिक कानूनी-लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि भारी बारिश के दौरान भी महिला प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो ली गईं, जबकि खड़े होने के लिए जगह न होने के कारण वे भीगे हुए कपड़ों में ही विरोध स्थल पर रहने को मजबूर थीं। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों की यह निगरानी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि चाहे किसी गैर-कानूनी गतिविधि का संदेह हो या न हो, विरोध स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें न केवल विरोध की सार्वजनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि खाने-पीने, आराम करने और चिकित्सा सहायता लेने जैसी रोजमर्रा की व्यक्तिगत गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अधिकारियों ने उस कानूनी आधार, उद्देश्य, अवधि या तरीके का खुलासा नहीं किया है जिसके तहत इकट्ठा किए गए डेटा को स्टोर, प्रोसेस या इस्तेमाल किया जाता है।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि इस निगरानी से अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण सभा करने के संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल पर बुरा असर पड़ा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रों को विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि विरोध स्थल पर ली गई फोटो और वीडियो उनके माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों के साथ साझा किए जाएंगे। जिससे कि वे यहां आने से कतरा रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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