मिलॉर्ड यह गलत, इस पर तुरंत रोक लगाइए; जंतर-मंतर पर प्रशासन कर रहा कुछ ऐसा, विरोध में HC में याचिका
PIL में कहा गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादी किसी भी ऐसे कानूनी प्रावधान, कार्यकारी निर्देश या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रोटोकॉल का खुलासा करने में विफल रहे हैं जो इस तरह की लगातार निगरानी को सही ठहराता हो।
जंतर-मंतर पर 20 जून को शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की लगातार की जा रही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। यह याचिका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने लगाई है। इस याचिका में उन्होंने अदालत से मुख्य रूप से यह घोषणा करने की मांग की है कि तय विरोध स्थलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लगातार और बड़े पैमाने पर की जा रही निगरानी संवैधानिक रूप से गलत और जरूरत से ज्यादा है और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है।
वकील सुभाष चंद्रन केआर और अनिरुद्ध केपी के जरिए दायर की गई याचिका में आइशी ने इस निगरानी को तब तक के लिए तुरंत रोकने के निर्देश भी मांगे हैं, जब तक कि प्रतिवादी ऐसे उपायों को सही ठहराने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को किसी तत्काल, वास्तविक और आसन्न खतरे का सबूत न दे दें। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में गृह मंत्रालय के जरिए भारत सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस याचिका में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है, फिर भी इसमें शामिल लोगों पर बिना किसी कानूनी अधिकार या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के व्यापक निगरानी रखी जा रही है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों ने निगरानी के लिए विरोध स्थल पर कैमरों से लैस एक स्थायी टॉवर लगाया है, जहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो ले रहे हैं, जिससे कि डराने-धमकाने का माहौल बन रहा है और आम नागरिक कानूनी-लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने से हतोत्साहित हो रहे हैं।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि भारी बारिश के दौरान भी महिला प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो ली गईं, जबकि खड़े होने के लिए जगह न होने के कारण वे भीगे हुए कपड़ों में ही विरोध स्थल पर रहने को मजबूर थीं। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों की यह निगरानी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि चाहे किसी गैर-कानूनी गतिविधि का संदेह हो या न हो, विरोध स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें न केवल विरोध की सार्वजनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि खाने-पीने, आराम करने और चिकित्सा सहायता लेने जैसी रोजमर्रा की व्यक्तिगत गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अधिकारियों ने उस कानूनी आधार, उद्देश्य, अवधि या तरीके का खुलासा नहीं किया है जिसके तहत इकट्ठा किए गए डेटा को स्टोर, प्रोसेस या इस्तेमाल किया जाता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस निगरानी से अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण सभा करने के संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल पर बुरा असर पड़ा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रों को विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि विरोध स्थल पर ली गई फोटो और वीडियो उनके माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों के साथ साझा किए जाएंगे। जिससे कि वे यहां आने से कतरा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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