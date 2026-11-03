'हमें दी AK-47 इस्तेमाल करने की धमकी', दिल्ली पुलिस के अधिकारी के खिलाफ HC पहुंचे वकील, कर दी इस बात की मांग
इससे पहले दिन में अदालत ने वकीलों को भरोसा दिया था कि इस मामले में औपचारिक याचिका मिलने पर उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की व्यवस्था की जाएगी और मामले को देखा जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें वकीलों को कथित धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से वकीलों के खिलाफ AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने के संबंध में धमकी दी थी।
इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित धमकी भरी टिप्पणी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और वकीलों से इस मामले में औपचारिक याचिका दाखिल करने को कहा। अदालत ने भरोसा दिया था कि याचिका मिलने पर उस पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की व्यवस्था की जाएगी और मामले को देखा जाएगा।
दिन में हुई सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने वकीलों से कहा था, 'आप एक औपचारिक याचिका दायर करें। हम अभिलेख न्यायालय हैं, और हमारे समक्ष कोई न कोई दस्तावेज होना चाहिए। स्वतः संज्ञान क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो भी सामग्री है, उसे एक याचिका का रूप दें और रजिस्ट्री में जमा कर दें, ताकि इसे अदालत के समक्ष लाया जा सके और इस पर विचार किया जा सके। आप ऐसा करें, फिर हम इस पर गौर करेंगे।'
वकीलों के समूह ने अदालत में आरोप लगाते हुए कह था कि एसीपी ने वकीलों के लिए ‘एके-47’ और ‘काले कोट के गुंडे’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जिसके बाद वकीलों ने पीठ से मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने और स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि वकील पहले औपचारिक याचिका दाखिल करें। अदालत ने उन्हें आपराधिक मामलों के स्थायी वकील संजय लाओ को याचिका की प्रति देने का निर्देश भी दिया। पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा।
बता दें कि यह पूरा विवाद 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई एक घटना से शुरू हुआ, जहां कथित तौर पर हाथापाई के दौरान वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आ गई थी। इसके बाद पुलिस थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हुआ, जिसके चलते जिला अदालत के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अक्टूबर को गांधी नगर में उपमंडलीय पुलिस अधिकारी के पद पर तैनात वशिष्ठ का तबादला महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई में कर दिया था। साथ ही घटना के समय शाहदरा पुलिस थाने के प्रभारी रहे निरीक्षक अरुण कुमार का तबादला सुरक्षा इकाई में कर दिया गया।
वकीलों ने बंसल पर हुए हमले और उसके बाद पुलिस थाने में हुई झड़प के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद यह तबादला हुआ। इसके बाद, वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। इसी बीच सोमवार को उस वक्त एक और विवाद खड़ा हो गया, जब वशिष्ठ और दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों ने इन तबादलों के विरोध में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों के बारे में कुछ टिप्पणियां भी की गई थीं। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने वशिष्ठ को निलंबित कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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