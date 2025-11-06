इंटरनेट पर वायरल हो रहीं 999+ AQI वाली तस्वीरें, दिल्ली के मॉनीटर सिस्टम क्या दिखा रहे?

संक्षेप: विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कारणों से लोगों को दिल्ली छोड़ने की सलाह दे दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें AQI का स्तर 999 के पार दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीनशॉट दीपावली के बाद से फैल रहे हैं।

विपक्षी दल आम आदमी पार्टी समेत तमाम लोगों ने आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में AQI डाटा मापने वाली मॉनीटरिंग मशीनें गलत डाटा दिखा रही हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि AQI 999 तक पहुंच गया है, लेकिन इन दावों को मॉनिटरिंग स्टेशनों के ऑफिशियल डेटा से सपोर्ट नहीं मिलता है। सरकार भी लगातार बयान दे रही है कि दिल्ली में बीते सालों की तुलना में पलूशन का लेवल कम है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में दीपावली की रात का नजारा दिखाई देता है। लोग पटाखे फोड़कर दीपावली का जश्न मना रहे हैं। दावा किया गया है कि दिवाली के पटाखों की वजह से दिल्ली में AQI 194 से बढ़कर 999 हो गया है। यह 999 से ज़्यादा है लेकिन यह मीटर सिर्फ़ 999 तक ही माप सकता है।" बीते दिनों आप सांसद संजय सिंह ने एक फोटो शेयर किया था, जिसमें पीएम 2.5 का लाइव AQI लेवल 1991 दिखाई पड़ रहा था। उसमें जगह थी, दिल्ली का नारायणा गांव।