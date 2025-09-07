Pickup and bikes collided in Ghaziabad, 1 dead, many in critical condition गाजियाबाद में पिकअप और 3 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News

गाजियाबाद में पिकअप और 3 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर

घायलों को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में एबीईएस कॉलेज के सामने एमएच-9 पर हुई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबादSun, 7 Sep 2025 11:03 PM


गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के पास पिकअप और 3 बाइक की आपस में भिड़ंत होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में एबीईएस कॉलेज के सामने एमएच-9 पर हुई है।

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे यह टक्कर हुई है। पिकअप और बाइकों की भिड़ंत के बाद राहगीरों ने घायलों को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। कोई बता रहा है कि मोटरसाइकिलें पिकअप में टकराई थीं, जबकि कुछ का कहना है कि पिकअप ने बाइकों में टक्कर मारी है।

मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं, हायर सेंटर रेफर होने के चलते घायलों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। विजयनगर पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे जांचने के बाद घटना का पता चल सकेगा।

फोटो - मनोज कुमार प्रियदर्शी

