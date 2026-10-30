पिछली बार आई थी तो बहुत छोटा था; किस एयरपोर्ट की सुंदरता देख खुश हो गईं किरण बेदी, की जमकर तारीफ
किरण बेदी ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ‘यही हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की पहचान है, और हमारी प्रोग्रेस (तरक्की) का चिन्ह भी है कि रेलवे स्टेशन्स और एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, और इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा भी करते हैं।’
देश की पहली महिला IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे देश के एक नॉन मेट्रो शहर में स्थित एयरपोर्ट की तारीफ करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछली बार जब मैं यहां पर आई थी तो यह बहुत ही छोटा सा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बदल गया होगा। इस वीडियो में किरण बेदी गुजरात के राजकोट शहर में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तारीफ करती दिख रही हैं।
किरण बेदी ‘एक्स’ पर शेयर की अपनी पोस्ट में लिखा, 'राजकोट एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है, इसके लिए धन्यवाद।' अपने इस ट्वीट को उन्होंने भारत सरकार को भी टैग किया। अपनी पोस्ट के साथ शेयर किए वीडियो में एयरपोर्ट कर्मचारियों से बात करते हुए बेदी कहती हैं, ‘बहुत खुशी मिल रही है, इतने सुंदर एयरपोर्ट को देखकर। क्योंकि पिछली बार जब मैं यहां आई थी तो यह छोटा सा था, लेकिन आज देखकर बहुत खुशी हो रही है।’
बेदी ने बताया- किससे होती है देश की तरक्की की पहचान
आगे उन्होंने लिखा, 'यही हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की पहचान है, हमारी प्रोग्रेस (तरक्की) की यही निशानी है कि रेलवे स्टेशन्स और एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, और इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा भी करते हैं। समय का अभाव होने की वजह से, लोग ज्यादा संख्या में यहां आते हैं, तो राजकोट के इस एयरपोर्ट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।'
बेदी बोलीं- मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा
वीडियो के अंत में उन्होंने बताया, 'मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजकोट का एयरपोर्ट भी इतना बढ़िया हो चुका होगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि गुजरात तो वैसे भी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव राज्यों में से एक है।'
उधर राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश की पहली महिला IPS अधिकारी, सुश्री किरण बेदी की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। उनके प्रेरक शब्द हमारे सम्मानित यात्रियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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