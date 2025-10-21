Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsphysical relations without evidence doesnt establish rape delhi high court acquits man in pocso case
सिर्फ 'शारीरिक संबंध' कहने से ही रेप साबित नहीं होता, पॉक्सो केस में बोला दिल्ली हाईकोर्ट

सिर्फ 'शारीरिक संबंध' कहने से ही रेप साबित नहीं होता, पॉक्सो केस में बोला दिल्ली हाईकोर्ट

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पॉक्सो केस में बरी करते हुए फैसला सुनाया है कि बिना किसी सबूत के केवल ‘शारीरिक संबंध’ शब्द का इस्तेमाल बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए काफी नहीं है।  

Tue, 21 Oct 2025 07:28 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पॉक्सो केस में बरी करते हुए फैसला सुनाया है कि बिना किसी सबूत के केवल "शारीरिक संबंध" शब्द का इस्तेमाल बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए काफी नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां पीड़िता के माता-पिता ने बार-बार कहा कि "शारीरिक संबंध" बनाए गए थे, हालांकि इसका क्या मतलब था, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी।

हाईकोर्ट ने कहा, “बिना किसी सहायक सबूत के केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया है। आरोपी की आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 के तहत सजा टिकने योग्य नहीं है।”

नाबालिग पीड़िता ने चचेरे भाई पर लगाए थे रेप के आरोप

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ओहरी ने दोषी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 के तहत अपनी दोषसिद्धि और 10 साल के कठोर कारावास की सजा को भी चुनौती दी थी।

यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था। पीड़िता का आरोप था कि 2014 में आरोपी जोकि उसका चचेरा भाई है उसने शादी का झांसा देकर एक साल से अधिक समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली HC में मकान मालिक की बड़ी जीत; जज ने कहा- किरायेदार या कोर्ट उनकी…

हाईकोर्ट ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल पीड़िता और उसके माता-पिता की मौखिक गवाही पर आधारित है, जबकि कोई फॉरेंसिक या अन्य भौतिक सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था।

जस्टिस ओहरी ने कहा कि "शारीरिक संबंध" शब्द का इस्तेमाल या परिभाषा आईपीसी या पॉक्सो ऐक्ट के तहत नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि पीड़िता का "शारीरिक संबंध" शब्द से क्या मतलब था और क्या यह यौन भेदी हमले के आवश्यक तत्वों को पूरा करता है।

कोर्ट ने कहा “यदि ऐसा लगता है कि बाल गवाह की गवाही में आवश्यक जानकारी नहीं है तो कोर्ट का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने या पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछे तथा पहले पीड़ित बाल गवाह की गवाही देने की योग्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करे और उसके बाद यह सुनिश्चित करे कि पूरी गवाही रिकॉर्ड पर लाई जाए।''

कोर्ट मूकदर्शक नहीं बने रह सकते

फैसले में यह भी कहा गया कि यदि अभियोजन पक्ष अपेक्षित ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट मूकदर्शक नहीं बने रह सकते और उन्हें मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होगी।

यह भी कहा गया कि कोर्ट को मूकदर्शक न बने रहते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कमजोर गवाहों पर प्रक्रिया का बोझ न पड़े तथा प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का उनकी वास्तविक भावना के अनुरूप पालन किया जाए।

ये भी पढ़ें:CRPF के बर्खास्त जवान की दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी जीत,दूसरी शादी पर कही यह बात

कोर्ट ने दोषी को रिहा करने का आदेश देते हुए निष्कर्ष निकाला, "मौजूदा मामले में, पीड़िता या उसके माता-पिता की गवाही से पता चलता है कि बार-बार "शारीरिक संबंध" स्थापित होने की बात कही गई है, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि "शारीरिक संबंध" शब्द का क्या अर्थ था। कथित कृत्य का कोई और डिटेल नहीं दी गई है। दुर्भाग्य से, अभियोजन पक्ष या निचली अदालत ने पीड़िता से कोई सवाल नहीं पूछे, जिससे यह साफ हो सके कि अपीलकर्ता पर लगाए गए अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध हुए हैं या नहीं।"

ये भी पढ़ें:शादी या समझौता बाल विवाह और यौन अपराधों से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता : HC
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court Pocso Act Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।