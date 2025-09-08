Phulera Panchayat is being run by Rekha Sarkar, BJP and AAP continue to accuse each other शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल का दिया हवाला, दिल्ली में फुलेरा पंचायत पर आ गया भाजपा का जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल का दिया हवाला, दिल्ली में फुलेरा पंचायत पर आ गया भाजपा का जवाब

आप नेताओं के तंज और आरोप भरे ट्वीट के बाद भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालविया का सफाई देते हुए जवाब आया है, जिसमें रेखा गुप्ता की विधानसभा को उनके पति द्वारा मैनेज करने की बात कही गई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 05:20 PM
आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर फुलेरा की पंचायत चलाने का आरोप लगाया है। ये मामला ठंडा होने के बजाय और गरमाता दिख रहा है। आप नेताओं के तंज और आरोप भरे ट्वीट के बाद भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालविया का सफाई देते हुए जवाब आया है, जिसमें रेखा गुप्ता की विधानसभा को उनके पति द्वारा मैनेज करने की बात कही गई।

अमित मालविया ने रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए शीला दीक्षित और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी हवाला दिया, जिस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भड़कते हुए कहा- 'मैनेज्ड बॉय हर हसबैंड' कौन से कानून में है ये? ये कोई घर के अंदर भेड़ बकरी है कि इसको तुम चारा दे देना, उसको तुम दे देना। गायों को तुम दे देना, भैसों को मैं दे दूंगा...

फुलेरा पंचायत के आरोप पर क्या बोली भाजपा?

अमित मालवीय ने रेखा सरकार पर फुलेरा पंचायत के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा- आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूँढ़ना चाहिए। वह अपनी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थीं, जिसका मैनेजमेंट उनके पति करते हैं।

शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल का दिया हवाला

इसके बाद अमित मालविया ने शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का भी हवाला दिया। अमित ने आगे लिखा- ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के विधानसभा क्षेत्र का मैनेजमेंट उनकी बहन रमा धवन करती थीं। सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल के जीते गए विधानसभा क्षेत्र की देखभाल करती थीं। अमित मालविया ने लिखा, सुनीता केजरीवाल के विपरीत, मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे थे न ही गैरकानूनी आदेश जारी नहीं कर रहे थे।

ये कोई घर के अंदर भेड़ बकरी है कि…

इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ते हुए जवाब दिया, 'मैनेज्ड बाय हर हसबैंड'... कौन से कानून में है ये? ये कोई घर के अंदर भेड़ बकरी है कि इसको तुम चारा दे देना, उसको तुम दे देना। गायों को तुम दे देना, भैसों को मैं दे दूंगा...सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए कहा, ये कोई मैनेजमेंट का काम है? ये उत्तरदायित्व है एक विधायक और मुख्यमंत्री का। इसे कोई कैसे मैनेज कर सकता है?

इसके बाद शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल की बात पर कहा, शीला दीक्षित की बहन रमा धवन का जो उदाहरण दिया, उसके लिए मैं इनका विशेष धन्यवाद देता हूं। मुझे यही डर है कि जिस तरह से रमा धवन जी दिल्ली के अंदर काम कर रही थीं कहीं ये भी उसी तरह इनके पति काम न करने लगें। मुझे यही चिंता है।

जानिए आप ने क्या आरोप लगाए थे?

दरअसल आप नेताओं द्वारा रेखा गुप्ता की मीटिंग करते हुए एक तस्वीर शेयर की गई। इस तस्वीर में रेखा गुप्ता के बगल में उनके पति मनीष गुप्ता बैठे दिखाई दिए। इस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने लिखा- जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में CM के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं।