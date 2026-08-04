Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान टर्बुलेंस में फंसा, कई यात्री और क्रू मेंबर घायल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

एयर इंडिया का विमान आज टर्बुलेन्स में फंसने से कई यात्री घायल और क्रू मेंबर घायल हो गए। हालांकि, इन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। यह विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था। घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

air india flight injured passengers
एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसने के चलते घायल हुए यात्री।

अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेन्स में फंसने से कई यात्री घायल और क्रू में मेंबर मामूली रूप से घायल हो गए। इस विमान की मंगलवार सुबह 8:30 पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। घायल यात्रियों को गुरुग्राम के मेदांता और वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल और स्पाइन इंजुरी सेंटर ले जाया गया है। एयर इंडिया ने इस घटना की पुष्टि की है।

घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आए एक वीडियो में घायल यात्रियों और क्रू मेंबर्स को व्हीलचेयर पर लाते हुए और एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा गया। वीडियो में यात्रियों के आंख,हाथ और गर्दन पर लगी चोटों पर बंधी पट्टी साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि, घायल लोगों की सही संख्या अब तक पता नहीं चल सकी है।

ये भी पढ़ें:ओमान और कुवैत जाने वालों के लिए गुड न्यूज, एयर इंडिया ने फिर शुरू की उड़ानें

विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे : यात्री का दावा

एक यात्री ने एएनई से बात करते हुए बताया कि सुबह का समय था और फ्लाइट को उड़े हुए डेढ़ घंटा हो गया था। हम फ्लाइट के अंदर सो ही रहे थे कि तभी चलते-चलते फ्लाइट अचानक रुकी और एकदम पीछे की तरह घूम गई। 2-3 मिनट तक यह ऐसे ही चलती रही। 15-20 यात्री घायल हो गए। उन्होंने कहा कि सही नंबर तो पता नहीं, लेकिन फ्लाइट में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 70 से 80% लोग घायल हो गए। एमएलसी कराई जा रही है, हम एयर इंडिया के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे।

ये भी पढ़ें:किसकी गलती से 260 लोगों की मौत, Air India हादसे की जांच रिपोर्ट कब? SC में बताया

घटना पर एयर इंडिया ने क्या कहा?

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 को उड़ान के दौरान थोड़ी देर के लिए टर्बुलेंस (हवा के झटकों) का सामना करना पड़ा। इसके चलते उड़ते हुए विमान की ऊंचाई में अचानक थोड़ा बदलाव आया। इसके बाद पायलट ने विमान की दिल्ली में सेफ लैंडिंग कराई। सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर आ गए हैं। अभी तक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

प्रवक्ता ने बताया कि कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें एहतियातन जांच और इलाज के लिए एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और मेडिकल स्टाफ द्वारा एयरपोर्ट पर ही मेडिकल सुविधा केंद्र ले जाया गया है।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा एयर इंडिया की सबसे पहली प्राथमिकता है। हम प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद दे रहे हैं और जांच के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Air India क्रैश में कैसे बची इकलौते यात्री की जान? नई रिपोर्ट में कई खुलास
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Air India Delhi Airport
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।