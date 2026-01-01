दिल्ली विधानसभा में इन विभूतियों की फोटो लगेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण
दिल्ली विधानसभा में देश के 2 विभूतियों की फोटो लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन फोटो का अनावरण करेंगे। गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर 'भारत माता' शीर्षक से प्रकाशित एक विशेष कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा सदन में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की फोटो लगेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन जनवरी को इन चित्रों का अनावरण करेंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इन चित्रों की स्थापना विधानसभा सदन में की जाएगी, जो भारतीय लोकतंत्र, शिक्षा, संस्कृति एवं सार्वजनिक जीवन में इन दोनों महान राष्ट्रनायकों के अतुलनीय योगदान के प्रति गहन सम्मान और स्थायी श्रद्धांजलि का प्रतीक होगी।
इस अवसर पर 'भारत माता' शीर्षक से प्रकाशित एक विशेष कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। यह प्रकाशन चित्रकला, स्थापत्य और साहित्य के माध्यम से भारतीय राष्ट्रभावना की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समर्पित है।
गुप्ता ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कार्यक्रम के सुचारु, सुरक्षित और गरिमापूर्ण आयोजन के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, एम्बुलेंस एवं पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
गुप्ता ने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों के चित्रों की स्थापना राष्ट्रसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके समर्पण को नमन करने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति, साहस और लोकसेवा के उनके आदर्श आज भी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं।