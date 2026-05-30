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'अत्यंत गंभीर अलर्ट' के मैसेज के साथ घनघना उठे दिल्ली-NCR के लोगों के फोन, दी गई इस बात की चेतावनी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली-NCR में मौसम बिगड़ने के साथ ही यहां रहने वाले लोगों के फोन अचानक एक टेक्स्ट मैसेज के अलर्ट से घनघना उठे, जिसका शीर्षक था ‘अत्यंत गंभीर चेतावनी’।

'अत्यंत गंभीर अलर्ट' के मैसेज के साथ घनघना उठे दिल्ली-NCR के लोगों के फोन, दी गई इस बात की चेतावनी

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले ज्यादातर लोगों के फोन शनिवार शाम को अचानक एक अलर्ट से गूंज उठे। इस दौरान कुछ लोगों के फोन की स्क्रीन पर आए मैसेज का शीर्षक था ‘अत्यंत गंभीर चेतावनी’, और उसमें लिखा था..अगले 3 घंटों के दौरान आपके जनपद के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी-तूफान (हवा की गति 60-80 किमी/घंटा, जो बढ़कर 90 किमी/घंटा) और मध्यम से तेज बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है।

बेहद गंभीर चेतावनी वाला यह मैसेज ठीक उसी समय आया जब शनिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मौसम अचानक बदल गया और तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। इससे पहले मौसम विभाग ने भी शहर के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों के लिए पहले ही तूफान और धूल भरी आंधी का ‘रेड अलर्ट’ जारी कर रखा था। बता दें कि लोगों के मोबाइल फोन पर यह मैसेज उसी 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' की मदद से भेजा गया, जिसकी शुरुआत इसी महीने भारत में हुई है।

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शनिवार शाम 4:30 बजे IMD द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया था, जबकि शहर के बाकी हिस्सों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया था।

यह ‘रेड अलर्ट’ ‘गंभीर तूफान’ के लिए जारी किया गया था, जिसमें जमीन की सतह पर हवा की अधिकतम रफ़्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और ओले गिरने के साथ-साथ धूल भरी आंधी और बारिश की भी आशंका जताई गई थी।

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी क्रमशः ‘रेड अलर्ट’ और ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया था, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया था।

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'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' से भेजे गए मैसेज

बता दें कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मोबाइल पर एकसाथ किसी आपदा से जुड़ा मैसेज भेजने की इस व्यवस्था की शुरुआत भारत में इसी महीने हुई है। जब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित सूचना देने के लिए अत्याधुनिक 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' सेवा की शुरुआत 2 मई को की थी। इसके माध्यम से आपदा, गंभीर मौसम और अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे लोगों के मोबाइल फोन पर तुरंत भेजी जा सकेंगी।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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