शराब पीने को गिलास नहीं दिया तो फार्मासिस्ट को गोली मार दी, पलवल के अस्पताल में वारदात
पलवल के एक निजी अस्पताल में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शराब पीने के लिए गिलास देने से मना करने पर एक युवक ने फार्मासिस्ट को गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया।
पलवल के एक निजी अस्पताल में शराब पीने के लिए गिलास देने से मना करना एक फार्मासिस्ट को भारी पड़ गया। गुस्साए युवक ने अस्पताल में घुसकर फार्मासिस्ट पर गोली चला दी। गोली लगने सेवह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। घायल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू और उसके साथी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
चांदहट थाना प्रभारी अश्वनी कुमार के अनुसार रसूलपुर गांव निवासी चंद्रकांत ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह गांव के अड्डे पर स्थित एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट का काम करता है। शिकायत के मुताबिक एक नवंबर की रात करीब 11 बजे गांव का ही रहने वाला जीतू अस्पताल पहुंचा और शराब पीने के लिए गिलास मांगा। चंद्रकांत ने गिलास देने से मना कर दिया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। तीन नवंबर की रात करीब आठ बजे चंद्रकांत अस्पताल में मौजूद था।
इसी दौरान जीतू पीछे के गेट से अवैध हथियार लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ और उसे निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली लगने से चंद्रकांत घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी सामने के गेट पर खड़े अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना के समय अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौजूद था।
गोली चलने की सूचना मिलने पर चांदहट थाने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। तब तक घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया जा चुका था। बाद में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मौके से कुर्सी के फोम में फंसा गोली का खोल बरामद किया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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