बेटा लंदन में, बेटी बेंगलुरु में; इधर गुरुग्राम में व्यापारी पिता की कार एक्सीडेंट में मौत- VIDEO

बेटा लंदन में, बेटी बेंगलुरु में; इधर गुरुग्राम में पिता की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। वीडियो में दिखाई देता है कि बिजनेसमैन अमिताभ जैन अपनी साइकिल से जा रहे होते हैं, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और टक्कर मारकर गायब हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यापारी की इस हादसे में मौत हो जाती है। हिट एंड रन की ये वारदात DLF-2 इलाके में हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, अमिताभ जैन को साइकिल चलाने का बहुत शौक है। वह बीते कई सालों से गुरुग्राम की सड़कों पर साइक्लिंग करते आ रहे हैं। घटना के दिन भी अमिताभ बेफिक्र होकर साइकिल का लुफ्त उठा रहे थे। लेकिन, तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई।