बेटा लंदन में, बेटी बेंगलुरु में; इधर गुरुग्राम में व्यापारी पिता की कार एक्सीडेंट में मौत- VIDEO

Thu, 4 Dec 2025 04:34 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
बेटा लंदन में, बेटी बेंगलुरु में; इधर गुरुग्राम में पिता की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। वीडियो में दिखाई देता है कि बिजनेसमैन अमिताभ जैन अपनी साइकिल से जा रहे होते हैं, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और टक्कर मारकर गायब हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यापारी की इस हादसे में मौत हो जाती है। हिट एंड रन की ये वारदात DLF-2 इलाके में हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, अमिताभ जैन को साइकिल चलाने का बहुत शौक है। वह बीते कई सालों से गुरुग्राम की सड़कों पर साइक्लिंग करते आ रहे हैं। घटना के दिन भी अमिताभ बेफिक्र होकर साइकिल का लुफ्त उठा रहे थे। लेकिन, तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ का एक बेटा लंदन में रहता है। वह IT सेक्टर में काम करता है। वहीं बेटी भी कॉर्पोरेट में काम करती है। वह बेंगलुरु में एक MNC में काम करती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल कार और जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आया, तो लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। खासकर साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के साथ बढ़ते हादसों से डर बढ़ने लगा है।

