केजरीवाल व सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे; फांसीघर विवाद पर विधानसभा सचिवालय ने दिल्ली HC से कहा

संक्षेप: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट से कहा कि फांसीघर मुद्दे पर विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाले ‘आप’ के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कमेटी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा कि फांसीघर मुद्दे पर विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाले ‘आप’ नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कमेटी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।

विधानसभा सचिवालय के वकील ने दलील दी कि समन जारी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल और सिसोदिया एक बार भी कमेटी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और हवाला दिया कि उनकी याचिका अदालत में लंबित है।

इस साल फरवरी में दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष बने विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया था कि ब्रिटिश काल का यह ढांचा रिकॉर्ड के अनुसार एक ‘टिफिन रूम’ था। ‘आप’ की पिछली सरकार के दौरान इसका जीर्णोद्धार किया गया था और 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ‘फांसी घर’ के रूप में इसका उद्घाटन किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर झूठ फैलाया गया है और उन्होंने मामले को विशेषाधिकार कमेटी को भेज दिया।

विधानसभा सचिवालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष कहा, "याचिकाकर्ताओं केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से लगातार सहयोग नहीं किया जा रहा है। वे विशेषाधिकार कमेटी के समक्ष एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। यह उनका आचरण है।"

जस्टिस दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है।

वकील मेहता के मुताबिक, वादियों ने अदालत के समक्ष दावा किया है कि वे अंतरिम राहत नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके याचिकाकर्ता कमेटी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं और लंबित याचिका का हवाला देकर अपनी उपस्थिति को टालने का प्रयास किया है।

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने पिछली ’आप’ सरकार के 'फांसीघर' दावों की जांच करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद, उन्हें 20 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया।