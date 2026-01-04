नोएडा में 1000 से अधिक लोगों की PF पेंशन रोकी गई, जानिए क्या है वजह
नोएडा शहर के एक हजार से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई है। इन लोगों ने एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) अपडेट नहीं कराया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुसार, जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त कराने पर इन लोगों को पेंशन फिर से मिलने लगेगी। नोएडा के 1085 लोगों ने पीएफ पेंशन के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया है। इसमें एक से पांच साल तक जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त नहीं कराने वाले लोग शामिल हैं।
भविष्य निधि आयुक्त प्रथम सुयश पांडे ने कहा कि पीएफ पेंशन के लिए व्यक्ति को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होता है। जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है और एक साल से अधिक समय हो गया है अब उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोक दी गई है।
पीएफ पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के कई आसान तरीके हैं, जिनमें घर बैठे अपने मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन करके इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
बता दें कि, मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) प्राप्त करना अत्यंत आसान और सुविधाजनक है। पहले के मुकाबले यह प्रक्रिया अब बहुत सरल हो गई है क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
चार बिंदुओं से समझें इसके फायदे
1. कहीं भी, कभी भी : आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बेड या सोफे पर बैठकर, यहां तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी (यदि पर्याप्त रोशनी है) अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
2. किसी बाहरी डिवाइस की जरूरत नहीं : पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 'फिंगरप्रिंट स्कैनर' या 'आइरिस स्कैनर' जैसे महंगे बायोमेट्रिक उपकरणों की जरूरत होती थी। अब आपके पास मौजूद स्मार्टफोन का कैमरा ही आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है।
3. मिनटों का काम : यदि आपके पास सभी जरूरी जानकारी तैयार हैं, तो पूरी प्रक्रिया में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है।
4. फास्ट कन्फर्मेशन : जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन सफल होता है, आपको स्क्रीन पर Pramaan ID मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपका काम हो गया है। आपको बैंक को जाकर सूचित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यह सिस्टम द्वारा अपने आप अपडेट हो जाता है।