नोएडा में 1000 से अधिक लोगों की PF पेंशन रोकी गई, जानिए क्या है वजह

संक्षेप:

नोएडा शहर के एक हजार से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई है। इन लोगों ने एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) अपडेट नहीं कराया है।

Jan 04, 2026 03:42 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा शहर के एक हजार से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई है। इन लोगों ने एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) अपडेट नहीं कराया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुसार, जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त कराने पर इन लोगों को पेंशन फिर से मिलने लगेगी। नोएडा के 1085 लोगों ने पीएफ पेंशन के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया है। इसमें एक से पांच साल तक जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त नहीं कराने वाले लोग शामिल हैं।

भविष्य निधि आयुक्त प्रथम सुयश पांडे ने कहा कि पीएफ पेंशन के लिए व्यक्ति को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होता है। जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है और एक साल से अधिक समय हो गया है अब उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोक दी गई है।

पीएफ पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के कई आसान तरीके हैं, जिनमें घर बैठे अपने मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन करके इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

बता दें कि, मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) प्राप्त करना अत्यंत आसान और सुविधाजनक है। पहले के मुकाबले यह प्रक्रिया अब बहुत सरल हो गई है क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

चार बिंदुओं से समझें इसके फायदे

1. कहीं भी, कभी भी : आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बेड या सोफे पर बैठकर, यहां तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी (यदि पर्याप्त रोशनी है) अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

2. किसी बाहरी डिवाइस की जरूरत नहीं : पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 'फिंगरप्रिंट स्कैनर' या 'आइरिस स्कैनर' जैसे महंगे बायोमेट्रिक उपकरणों की जरूरत होती थी। अब आपके पास मौजूद स्मार्टफोन का कैमरा ही आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है।

3. मिनटों का काम : यदि आपके पास सभी जरूरी जानकारी तैयार हैं, तो पूरी प्रक्रिया में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है।

4. फास्ट कन्फर्मेशन : जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन सफल होता है, आपको स्क्रीन पर Pramaan ID मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपका काम हो गया है। आपको बैंक को जाकर सूचित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यह सिस्टम द्वारा अपने आप अपडेट हो जाता है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
