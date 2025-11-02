Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPetty quarrel Turned INTO A Bloodshed event in delhi Govindpuri one arrested
दिल्ली में कहा-सुनी से ऐसा बढ़ा विवाद की चला दी गोली, पुलिस ने दो घंटे में दबोचा

दिल्ली में कहा-सुनी से ऐसा बढ़ा विवाद की चला दी गोली, पुलिस ने दो घंटे में दबोचा

संक्षेप: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मामूली कहा-सुनी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला ने झगड़े के दौरान राजकुमार नाम के शख्स पर तीन राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Sun, 2 Nov 2025 05:38 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मामूली कहा-सुनी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला ने झगड़े के दौरान राजकुमार नाम के शख्स पर तीन राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक राहगीर को भी गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और खून से सने कपड़े और एक खाली कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी थाना गोविंदपुरी का बीसी है और सात आपराधिक मामलों में पहले भी शामिल रह चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामने आई जानकारी के मुताबिक रविवार को थाना गोविंदपुरी में एक पीसीआर कॉल (डीडी संख्या 9ए) प्राप्त हुई। कॉल करने वाली ने बताया कि उसके देवर को फतेह सिंह रोड के पास संत निरंकारी स्कूल के पास गोली मार दी गई है और घायल पक्ष अस्पताल जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचने पर, पुलिस कर्मचारियों ने पता लगाया कि पीड़ित राजकुमार, जागरण चौकी के पीछे मौजूद था, जब आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ ​​लल्ला भी वहां पहुंचा। उनके बीच बहस शुरू और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने राजकुमार पर कथित तौर पर तीन राउंड फायरिंग की।

राजकुमार के पैर, पेट के निचले हिस्से और हाथ में गोली लगी। वहीं खड़े एक अन्य व्यक्ति अमन जोशी को भी कोहनी के नीचे छू कर गोली लगी। घायलों को पहले मजीदिया अस्पताल ले जाया गया और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। इसके बाद, गोविंदपुरी थाने में धारा 109(1) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 109(1) दर्ज की गई।

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एक टीम मामले की जांच के लिए गठित की गई। टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई और तकनीकी जांच के जरिए, आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ ​​लल्ला 02 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली से भागने की योजना बना रहा था।

पूछताछ में क्या बताया

पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने घर पर मीट की दुकान चलाता है। उसने बताया कि पीड़ित के साथ उसकी तीखी बहस हुई थी। गुस्से में आकर उसने आरोपी पर गोली चला दी, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।