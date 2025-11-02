दिल्ली में कहा-सुनी से ऐसा बढ़ा विवाद की चला दी गोली, पुलिस ने दो घंटे में दबोचा

संक्षेप: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मामूली कहा-सुनी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला ने झगड़े के दौरान राजकुमार नाम के शख्स पर तीन राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मामूली कहा-सुनी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला ने झगड़े के दौरान राजकुमार नाम के शख्स पर तीन राउंड फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक राहगीर को भी गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और खून से सने कपड़े और एक खाली कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी थाना गोविंदपुरी का बीसी है और सात आपराधिक मामलों में पहले भी शामिल रह चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामने आई जानकारी के मुताबिक रविवार को थाना गोविंदपुरी में एक पीसीआर कॉल (डीडी संख्या 9ए) प्राप्त हुई। कॉल करने वाली ने बताया कि उसके देवर को फतेह सिंह रोड के पास संत निरंकारी स्कूल के पास गोली मार दी गई है और घायल पक्ष अस्पताल जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचने पर, पुलिस कर्मचारियों ने पता लगाया कि पीड़ित राजकुमार, जागरण चौकी के पीछे मौजूद था, जब आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ ​​लल्ला भी वहां पहुंचा। उनके बीच बहस शुरू और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने राजकुमार पर कथित तौर पर तीन राउंड फायरिंग की।

राजकुमार के पैर, पेट के निचले हिस्से और हाथ में गोली लगी। वहीं खड़े एक अन्य व्यक्ति अमन जोशी को भी कोहनी के नीचे छू कर गोली लगी। घायलों को पहले मजीदिया अस्पताल ले जाया गया और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। इसके बाद, गोविंदपुरी थाने में धारा 109(1) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 109(1) दर्ज की गई।

कैसे पकड़ा गया आरोपी? अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एक टीम मामले की जांच के लिए गठित की गई। टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई और तकनीकी जांच के जरिए, आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ ​​लल्ला 02 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली से भागने की योजना बना रहा था।