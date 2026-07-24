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जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका, कौन पहुंच गया हाई कोर्ट?

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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याचिकाकर्ता ने इंटरनेट बंद करने के आदेशों को गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इनमें न तो किसी सार्वजनिक आपातकाल का जिक्र है और न ही यह बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करना क्यों जरूरी था।

जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ याचिका, कौन पहुंच गया हाई कोर्ट?
जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ याचिका, कौन पहुंच गया हाई कोर्ट? (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

केंद्र सरकार द्वारा बीते कई दिनों से दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद करवाया जा रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका आई, जिसमें इस इंटरनेट बैन को गैर कानूनी और संविधान से मिले नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इस बारे में जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। इस PIL में सस्पेंशन ऑर्डर से जुड़ी पारदर्शिता पर चिंता जताई गई और यह निर्देश देने की मांग की गई कि भविष्य में हर सस्पेंशन ऑर्डर को जारी होने के समय ही एक आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए, जिसमें पब्लिकेशन की तारीख और समय भी शामिल हो।

याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच बताया कि, 'यह याचिका जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद करने के खिलाफ एक PIL है', इस दौरान उन्होंने बेंच से मामले पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करने का आग्रह किया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को शुक्रवार को लिस्ट करने पर सहमति जता दी। हालांकि, कुछ कमियों के कारण कोर्ट के कामकाज के समय के दौरान इस PIL को लिस्ट नहीं किया जा सका।

इस जनहित याचिका को कानूनी सेवा संगठन 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया' (SFLC.In) की तरफ से दायर किया गया, जिसमें उसने जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक और अन्य कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ CJP के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मुद्दा उठाया।

अपनी याचिका में SFLC.In ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17, 20, 22 और 23 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की। याचिका में कहा गया कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं सहित टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) को दी गई सबसे असाधारण और दबाव डालने वाली शक्तियों में से एक है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) (बोलने की आजादी), 19(1)(b) (शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने), 19(1)(g) (कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मिली आजादी के इस्तेमाल में बाधा डालता है।

याचिकाकर्ता ने इंटरनेट बंद करने के आदेशों को गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इनमें न तो किसी सार्वजनिक आपातकाल का जिक्र है और न ही यह बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करना क्यों जरूरी था या किसी कथित खतरे के मुकाबले यह कदम कितना सही था।

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की इस दलील का भी विरोध किया कि जन सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल को टालने के लिए इंटरनेट सस्पेंड करना जरूरी था। क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करने से पहले कम पाबंदी वाले विकल्पों पर विचार तक नहीं किया गया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सस्पेंशन ऑर्डर से साफ़ तौर पर स्वतंत्र रूप से सोच-समझकर फैसला लेने का पता नहीं चलता और ये कानूनी शक्तियों के यांत्रिक इस्तेमाल को दिखाते हैं जो प्रशासनिक कानून की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हैं।

इसमें आगे कहा गया, ‘सात दिनों के भीतर छह अलग-अलग सस्पेंशन ऑर्डर बार-बार जारी किए जाने से यह जांचना जरूरी हो जाता है कि क्या कानूनी शक्तियों का हर इस्तेमाल धारा 20(2)(b) के तहत स्वतंत्र रूप से किया गया था।’

इसमें अधिकारियों से सस्पेंशन ऑर्डर से जुड़े पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की गई, जिसमें सक्षम अधिकारी के सामने रखी गई फाइलें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिन आकलन और सिफारिशों पर भरोसा किया गया, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत दी गई कानूनी मंजूरी और रिव्यू कमेटी का फैसला शामिल है

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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