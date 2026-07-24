जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका, कौन पहुंच गया हाई कोर्ट?
याचिकाकर्ता ने इंटरनेट बंद करने के आदेशों को गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इनमें न तो किसी सार्वजनिक आपातकाल का जिक्र है और न ही यह बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करना क्यों जरूरी था।
केंद्र सरकार द्वारा बीते कई दिनों से दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद करवाया जा रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका आई, जिसमें इस इंटरनेट बैन को गैर कानूनी और संविधान से मिले नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इस बारे में जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। इस PIL में सस्पेंशन ऑर्डर से जुड़ी पारदर्शिता पर चिंता जताई गई और यह निर्देश देने की मांग की गई कि भविष्य में हर सस्पेंशन ऑर्डर को जारी होने के समय ही एक आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए, जिसमें पब्लिकेशन की तारीख और समय भी शामिल हो।
याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच बताया कि, 'यह याचिका जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद करने के खिलाफ एक PIL है', इस दौरान उन्होंने बेंच से मामले पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करने का आग्रह किया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को शुक्रवार को लिस्ट करने पर सहमति जता दी। हालांकि, कुछ कमियों के कारण कोर्ट के कामकाज के समय के दौरान इस PIL को लिस्ट नहीं किया जा सका।
इस जनहित याचिका को कानूनी सेवा संगठन 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया' (SFLC.In) की तरफ से दायर किया गया, जिसमें उसने जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक और अन्य कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ CJP के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मुद्दा उठाया।
अपनी याचिका में SFLC.In ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17, 20, 22 और 23 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की। याचिका में कहा गया कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं सहित टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) को दी गई सबसे असाधारण और दबाव डालने वाली शक्तियों में से एक है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) (बोलने की आजादी), 19(1)(b) (शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने), 19(1)(g) (कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मिली आजादी के इस्तेमाल में बाधा डालता है।
याचिकाकर्ता ने इंटरनेट बंद करने के आदेशों को गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इनमें न तो किसी सार्वजनिक आपातकाल का जिक्र है और न ही यह बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करना क्यों जरूरी था या किसी कथित खतरे के मुकाबले यह कदम कितना सही था।
याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की इस दलील का भी विरोध किया कि जन सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल को टालने के लिए इंटरनेट सस्पेंड करना जरूरी था। क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद करने से पहले कम पाबंदी वाले विकल्पों पर विचार तक नहीं किया गया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सस्पेंशन ऑर्डर से साफ़ तौर पर स्वतंत्र रूप से सोच-समझकर फैसला लेने का पता नहीं चलता और ये कानूनी शक्तियों के यांत्रिक इस्तेमाल को दिखाते हैं जो प्रशासनिक कानून की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हैं।
इसमें आगे कहा गया, ‘सात दिनों के भीतर छह अलग-अलग सस्पेंशन ऑर्डर बार-बार जारी किए जाने से यह जांचना जरूरी हो जाता है कि क्या कानूनी शक्तियों का हर इस्तेमाल धारा 20(2)(b) के तहत स्वतंत्र रूप से किया गया था।’
इसमें अधिकारियों से सस्पेंशन ऑर्डर से जुड़े पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की गई, जिसमें सक्षम अधिकारी के सामने रखी गई फाइलें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिन आकलन और सिफारिशों पर भरोसा किया गया, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत दी गई कानूनी मंजूरी और रिव्यू कमेटी का फैसला शामिल है
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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