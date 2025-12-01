पालतू कुत्ते के लिए आवारा कुत्ते को पीटा था, मौत पर हो गया केस; किन धाराओं में किसने दर्ज कराई FIR?

संक्षेप: एफआईआर के अनुसार 21 नवंबर को एक आवारा कुत्ता आरोपी शख्स के घर में घुस गया और उसके पालतू कुत्ते से लड़ने लगा। पालतू कुत्ते से लड़ते हुए देखकर आरोपी ने एक अन्य शख्स के साथ मिलकर आवारा कुत्ते पर हमला कर दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई।

आवारा कुत्ते को पीट पीट कर मार डालने के आरोप में कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ संबंधित धारा में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी शख्स के खिलाफ पेटा इंडिया ने एक स्थानीय एक्टिविस्ट ने 28 नवंबर को कालिंदी कुंज थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एफआईआर की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पालतू कुत्ते के लिए आवारा कुत्ते को पीटा था एफआईआर के अनुसार 21 नवंबर को एक आवारा कुत्ता आरोपी शख्स के घर में घुस गया और उसके पालतू कुत्ते से लड़ने लगा। पालतू कुत्ते से लड़ते हुए देखकर आरोपी ने एक अन्य शख्स के साथ मिलकर आवारा कुत्ते पर हमला कर दिया। दाेनों ने कुत्ते को मिलकर जमकर पीटा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के छह दिन बाद घायल कुत्ते की मौत हो गई। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।

इस धारा के तहत दर्ज हुआ केस पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (किसी भी जानवर को मारना, ज़हर देना, अपाहिज बनाना या बेकार करना) के तहत केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उधर, पूरे मामले में पेटा इंडिया ने कहा कि उसने पुलिस से जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) एक्ट, 1960 के तहत अलग-अलग धाराएं एफआईआर में जोड़ने की मांग की है। ताकि आरोपी को दोनों कानूनों के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा मिले।